Le café liégeois? C'est un simple ou double expresso surmonté de lait battu, couronné de crème fouettée et chapeauté de copeaux de chocolat. Mais pourquoi appelle-t-on cette spécialité "un café liégeois"?

Outre sa version chaude réconfortante à déguster sous un plaid les mois d'hiver, il existe une version froide consommée comme dessert et composé de café sucré, de crème glacée et de l'inévitable chantilly. Ces spécialités alléchantes sont servies à Paris, Londres, New York et en Cité ardente, cela va de soi. Pourtant, à l'origine, cette spécialité s'appelait (et s'appelle toujours) un café viennois.

Mais en août 1914, quand la Belgique est envahie par les soldats de l'armée impériale allemande, les forts de Liège opposent durant douze jours une résistance farouche. L'envahisseur va engager huit divisions et perdre de nombreux hommes, affaiblissant d'autant sa progression vers la France.

Les établissements parisiens servaient alors un café viennois (Vienne, la capitale austro-hongroise, alliée des Allemands). Mais les Parisiens ne voulant plus de ce café "boche" l'ont rebaptisé café liégeois. Le plus cocasse, c'est que le café viennois n'existait pas vraiment à Vienne. C'était une façon d'associer des établissements au luxe des décors raffinés viennois avec leur miroirs, lustres et serveurs en smoking.

Reste que les Liégeois se sont depuis appropriés cette spécialité portant leur nom. Et une vingtaine d'établissements Horeca labellisés proposent de déguster le... véritable café liégeois. Une brochure et un plan spécifique des rues de Liège où déguster cette spécialité est diponible.

