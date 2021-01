L'Hôtel Solvay, un joyau architectural caché situé sur l'avenue Louise à Bruxelles, sera dorénavant ouvert au public comme musée grâce à une collaboration avec la Région bruxelloise.

Récemment, l'organisme régional urban.brussels a reconnu l'Hôtel Solvay comme institution muséale. Auparavant seules des visites privées étaient envisageables. Désormais, cette référence architecturale sera désormais accessible au grand public le jeudi et le samedi.

"Cette ouverture est la première étape qui vise à faire de l'Art Nouveau une pierre angulaire de notre citymarketing en augmentant l'accessibilité, la visibilité de notre patrimoine unique au monde. Malgré le Covid et en respectant les mesures sanitaires, les musées sont ouverts", a commenté mercredi le secrétaire d'Etat en charge du Patrimoine, Pascal Smet, lors d'une visite organisée sur place.

© belga

Oeuvre de Victor Horta

Ce remarquable hôtel particulier de style Art Nouveau, a été conçu par l'architecte Victor Horta pour l'industriel Armand Solvay, le fils d'Ernest Solvay, et son épouse Fanny Hunter, à partir de 1894. Les travaux de construction et d'aménagement dureront 8 ans. Il s'agit d'une des réalisations les plus abouties de l'oeuvre de l'architecte de renommée mondiale qui a bénéficié d'un budget quasi illimité pour le réaliser. En outre, il s'agit d'un des bâtiments de Horta les mieux conservés.

L'immeuble prend place sur une parcelle de 15 m à front d'avenue et se développe de 20 à 25 m en longueur. La parcelle traverse l'îlot pour aboutir rue Lens; au-delà du jardin se trouvent les anciennes écuries.

L'hôtel Solvay est classé comme monument depuis 1988. Le jardin et les anciennes écuries sont, eux, classés comme monument en totalité par arrêté depuis 1999. Depuis 2003, l'hôtel est inscrit, à l'instar d'autres oeuvres bruxelloises de Victor Horta, sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.

© belga

Valoriser le patrimoine

L'édifice a été acheté en 1958 par la famille Wittamer pour y installer sa maison de haute couture. Depuis trois générations, la famille entretient les lieux avec une grande attention. Les rénovations sont encadrées par les services du patrimoine compétents.

En hommage à ses grands-parents, Alexandre Wittamer s'est vu remettre mercredi un "zinneke de bronze" en tant que nouvel ambassadeur informel de Bruxelles.

Le choix d'ouvrir l'Hôtel Solvay au public rencontre la volonté du gouvernement régional de mieux valoriser son patrimoine, notamment en le rendant plus accessible. La Région bruxelloise a financé la création du site internet et de la billetterie.

Concrètement, l'hôtel pourra désormais être visité moyennant une réservation via le site www.hotelsolvay.be. Le prix d'entrée démocratique a été fixé à 16 euro (12 euro pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d'emploi). Un ticket combiné avec le musée Horta et l'hôtel Hannon est en cours de création afin de permettre aux amoureux des oeuvres de Horta d'organiser leur visite.

