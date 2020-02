L'Espagne reste la destination la plus prisée par les vacanciers pendant les congés de Carnaval. La moitié des clients de TUI ont en effet opté pour ce pays du sud, ressort-il des statistiques du tour opérateur, qui précise que les Belges dépensent en moyenne 1.157 euros par personne pour ces vacances.

Deux tiers des personnes qui voyagent vers l'Espagne se rendent dans les îles Canaries, dont Tenerife - qui attire 19 pc de tous les voyageurs TUI - est la destination hivernale préférée depuis des années.

L'Egypte, qui a connu la plus importante hausse d'intérêt cette année, se place quant à elle en deuxième position. Les stations balnéaires de Hurghada et Charm el-Cheikh accueilleront ainsi deux fois plus de Belges que l'an dernier.

Quant au Maroc, à la République dominicaine et à la Tunisie, ces pays clôturent le top 5.

Les chiffres pour les vacances au ski restent eux stables cette année, avec un passionné de ski sur deux qui opte pour les Alpes françaises. L'Autriche et la Suisse séduisent également. La formule "shortski", week-end prolongé à la neige, continue de gagner en popularité. Les vols TUI fly au départ d'Anvers vers d'Innsbruck (Autriche) et de Bruxelles vers Kittila (Finlande) sont complets depuis un certain temps.

En moyenne, les voyageurs dépensent 1.157 euros par personne pour leurs vacances de carnaval, un montant resté stable au fil des ans, selon TUI. Les destinations aux prix les plus abordables se trouvent le long de la Méditerranée: un voyage vers la Tunisie revient ainsi en moyenne à quelque 600 euros par personne pour une semaine en all in. Les Maldives arrivent quant à elles en tête des destinations les plus chères (3.250 euros en moyenne), devant le Mexique et la Tanzanie.

Deux tiers des personnes qui voyagent vers l'Espagne se rendent dans les îles Canaries, dont Tenerife - qui attire 19 pc de tous les voyageurs TUI - est la destination hivernale préférée depuis des années. L'Egypte, qui a connu la plus importante hausse d'intérêt cette année, se place quant à elle en deuxième position. Les stations balnéaires de Hurghada et Charm el-Cheikh accueilleront ainsi deux fois plus de Belges que l'an dernier. Quant au Maroc, à la République dominicaine et à la Tunisie, ces pays clôturent le top 5. Les chiffres pour les vacances au ski restent eux stables cette année, avec un passionné de ski sur deux qui opte pour les Alpes françaises. L'Autriche et la Suisse séduisent également. La formule "shortski", week-end prolongé à la neige, continue de gagner en popularité. Les vols TUI fly au départ d'Anvers vers d'Innsbruck (Autriche) et de Bruxelles vers Kittila (Finlande) sont complets depuis un certain temps.En moyenne, les voyageurs dépensent 1.157 euros par personne pour leurs vacances de carnaval, un montant resté stable au fil des ans, selon TUI. Les destinations aux prix les plus abordables se trouvent le long de la Méditerranée: un voyage vers la Tunisie revient ainsi en moyenne à quelque 600 euros par personne pour une semaine en all in. Les Maldives arrivent quant à elles en tête des destinations les plus chères (3.250 euros en moyenne), devant le Mexique et la Tanzanie.