Faire la route des vins aux Pays-Bas? Mais oui, c'est possible! Dans l'est du pays, l'Achterhoek dévoile de superbes vignobles où la dégustation de bons flacons se fait en toute convivialité, au coeur d'un paysage paisible.

"Regardez, s'esclaffe Ton, enveloppé dans une cape imperméable transparente, c'est ce qui s'appelle mettre du vin dans son eau!" Et de montrer un seau en plastique rempli de raisins rouges faisant trempette. "Eh oui, carpe diem: cueille le jour", plaisante Peter, posté de l'autre côté des ceps. Leurs mains virevoltent entre les rangs. Armés de petits ciseaux, ils coupent les grappes tout net, près du bois, et trient les grains abîmés. Seules les plus belles grappes atterrissent dans le seau.Ton, 69 ans, et Peter, 71 ans, font partie d'un groupe de 20 vignerons qui travaillent régulièrement comme bénévoles au Wijngaard Hesselink de Winterswijk. Toutes les grappes doivent être cueillies entre septembre et octobre sur les 12.000 pieds de vigne, et ce, quelle que soit la météo. Alors ce n'est pas une fine pluie qui pouvait saper le moral des troupes lorsque je les ai rejointes, l'automne dernier. Ex-employé communal, Peter passait ses journées assis à un bureau. "Maintenant, j'apprécie d'être au grand air. Et puis, chaque journée de vendange s'achève par un verre de vin, ça motive!" Gerhard Ensing, le propriétaire du vignoble d'Hesselink, transporte les raisins de cépage Régent dans la remorque de son tracteur. Le viticulteur, qui a participé l'année dernière à l'équivalent néerlandais de l'émission L'Amour est dans le pré ("Boer zoekt vrouw") est un expert. "A 2 kilomètres d'ici il y a des carrières de calcaire, les plus anciennes couches de terre des Pays-Bas. C'est un excellent sol pour les vignes. Le microclimat de la région aide aussi." Dans une salle accueillante, baptisée "Uutblaoshuusken" (la salle pour souffler), nous dégustons un verre de cabernet noir, qui n'a rien à envier à certains crus français. Les vignerons locaux ont lancé leur activité en 1970. On compte aujourd'hui environ 200 vignobles dans tout le pays. Avec plus de 30 hectares, l'Achterhoek reste l'une des plus grandes régions viticoles des Pays-Bas. Les vendanges battent également leur plein au vignoble de Schepershof, à Groenlo (Gelderland). Sylvia Sonderen fait une pause pour nous montrer les résultats du Contrôle international des vins à Vienne. "Sept de nos vins y ont été primés, annonce-t-elle fièrement. Un été chaud fait grimper le taux de sucre dans le raisin, ce qui est bon pour le goût." Au moment de la récolte, elle vérifie régulièrement la teneur en sucre. Elle presse un grain de raisin et recueille quelques gouttes dans un réfractomètre, qu'elle tient ensuite à la lumière. Les sucres sont bien présents: "Un beau 26%! Si vous en faites du vin, cela donnera 14% d'alcool." Avec cinq autres petits vignobles, Schepershof forme la coopérative Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers. "Nous mettons tous les raisins d'une même variété ensemble et nous composons les meilleurs vins possible. Nous confectionnons un produit authentique, artisanal et de haute qualité."Au vignoble de Hennepe, à Aalten, qui fait également partie du "club", on achève tout juste la deuxième récolte du raisin blanc Johanniter. Hans ter Haar observe, anxieux, les étourneaux sansonnets perchés dans les grands arbres près de son terrain. "Il suffit d'un groupe de volatiles affamés et vous pouvez dire adieu à votre récolte", soupire-t-il. Les 15 vins de la coopérative sont exposés dans la boutique. La récolte est envoyée aussi tôt que possible à la Neerlands Wijnmakerij, à Bentelo, dans la province de Twente. Comme les vignerons manquent d'espace, de temps et d'équipement, la famille Visscher s'occupe de la récolte d'une trentaine de vignobles locaux. Le fils, Mart, nous montre les barils de Hesselink et des vignerons unis de l'Achterhoek. "Les vignerons eux-mêmes ont évidemment leur mot à dire sur l'assemblage. Ils goûtent le vin régulièrement et décident si des levures ou de l'acide tartrique doivent être ajoutés." La plupart des vignobles de l'Achterhoek invitent les promeneurs à s'arrêter pour déguster et acheter du vin, sans rendez-vous. À certains endroits, vous pouvez même dormir au milieu des vignes dans un B&B, un appartement ou un camping. Il existe six itinéraires cyclables qui longent une série de domaines viticoles. Bonus: en route, vous pourrez admirer les paysages de l'arrière-pays, les fermes anciennes, les châteaux et les charmants villages avec leurs cafés et restaurants, où l'amour et la passion des Achterhoekers pour les vins et les produits du cru leur ajoutent un indéniable supplément de saveur!