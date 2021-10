En 2021, Roger Raveel aurait eu 100 ans. L'anniversaire de sa naissance est célébré comme il se doit, notamment par une grande expo à Bozar (Bruxelles). Mais son village natal, Machelen-aan-de-Leie, fête l'artiste en permanence, avec un musée dédié, un atelier, une place, une randonnée fléchée et un sentier baptisé du nom de son épouse, Zulma.

Si vous avez vu l'exposition à Bozar, vous n'avez découvert qu'une fraction de l'oeuvre de Roger Raveel. Le musée de Machelen (Zulte) remonte à la source de quelque 900 oeuvres signées de l'artiste. Résultat: une série d'expos thématiques et d'événements qui ouvrent un dialogue entre le travail de Raveel et celui de nombreux autres artistes. Le musée Roger Raveel a vu le jour en 1999, sous l'oeil approbateur du grand homme lui-même, décédé en 2013. A côté de l'ancien bâtiment restauré, l'architecte Stéphane Beel, a qui l'on doit notamment le tout nouveau Africa Museum (Tervuren), a dessiné un musée contemporain, superbe écrin pour l'oeuvre du "peintre du quotidien". Non loin du musée se trouve l'ancien atelier du peintre. La veuve de Roger Raveel l'a fait restaurer voici quelques années, sans gommer l'âme de l'artiste. L'atelier est ouvert un week-end par mois pour les visites individuelles. La chapelle Maria Hulp der Christenen, que Roger Raveel, pourtant non-catholique, avait décorée en 1993, ne se visite que sur rendez-vous. Un itinéraire fléché, long de 3,7 kilomètres, qui démarre devant le musée, permet de découvrir les paysages qui ont inspiré Roger Raveel. On passe ainsi par le Mur de l'imagination où s'étirent, coulés dans le béton, les thèmes typiques chers à l'artiste.