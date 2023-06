Pas toujours facile d'expliquer l'art moderne aux enfants. En le détaillant depuis ses bases et de façon ludique, "Je découvre l'Art moderne" offre une jolie vue d'ensemble et quantité d'idées créatives pour en donner un bon aperçu. Une chouette idée d'activité entre (grand-)parent et (petit-) enfant pour cet été ?

Comment expliquer le dadaïsme, les artistes CoBrA, les toiles de Pollock et tous les autres mouvements qui ont émaillé les arts moderne et contemporain ? Si les définir semble déjà parfois compliqué pour les adultes, ce l'est encore plus quand l'explication est destinée aux plus petits !

Dans "Je découvre l'Art moderne", spécialement écrit pour les enfants de 7 à 13 ans, l'artiste Guillaume Bottazzi a eu la bonne idée d'éviter les longues explications pour privilégier les ateliers pratiques et inciter directement les plus jeunes à mettre la main à la pâte... ou plus précisément au pinceau. Débutant brièvement par les notions élémentaires (les couleurs complémentaires, les différents supports...), le livre invite ensuite constamment l'enfant à des activités créatives simples pour faire comprendre et réaliser des oeuvres "à la manière de" Mondrian, Van Gogh ou encore Pierre Soulages. Un exemple ? Pour faire découvrir le pop art et Andy Warhol, il lui est suggéré de prendre une photo de famille, de la décalquer sur papier calque, pourquoi pas en plusieurs exemplaires pour réaliser une série, avant de colorier les dessins avec de grands aplats de couleurs, au feutre. Toutes proportions gardées, le résultat n'est alors pas sans rappeler la célèbre série des Marilyn...

© Guillaume Bottazzi

L'incitation à créer fonctionne plutôt bien - nous l'avons testé avec succès avec notre fille de dix ans : c'est coloré, plein de petites suggestions qui titillent l'imaginaire, poussent à tenter, à s'intéresser, à tester de nouvelles choses. De quoi donner naissance à de beaux moments d'échanges et de complicité. Plusieurs mois après, le livre réapparait encore régulièrement sur la table du séjour, source d'inspiration pour créer de nouveaux types de dessins, de collages ou de sculptures. Seul petit bémol : on regrettera que l'ouvrage ait été imprimé sur papier glacé, qui accroche assez mal la peinture et le crayon, alors que des ateliers proposent justement de colorier certaines pages. La qualité de reproduction de quelques oeuvres est aussi assez faible, laissant apparaître de vilains pixels. Pas de quoi bloquer la créativité et l'intérêt du livre, mais il faudra parfois le laisser de côté pour chercher en ligne une image de qualité des oeuvres et imprimer support praticable pour les ateliers...

© Guillaume Bottazzi

"Je découvre l'Art moderne avec l'artiste Guillaume Bottazzi", aux éditions Amalthée (ISBN 978-2-310-05286-3). www.editions-amalthee.com

