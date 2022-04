Si l'art ancien doit bien souvent être préservé dans un musée, il n'en va pas de même de l'art moderne, qui peut s'accommoder d'un cadre beaucoup plus original, avec lequel entrer en dialogue. C'est le cas à la Fondation Verbeke, "sanctuaire artistique" atypique, unique en Belgique, situé à une vingtaine de kilomètres d'Anvers.

Un ovni muséal établi dans les anciens bâtiments d'une entreprise de transport: les hangars et conteneurs rouillés, perdus au milieu d'une zone réensauvagée de 12 hectares, servent ici d'écrin à une véritable rétrospective sur l'art moderne contemporain, de...

Un ovni muséal établi dans les anciens bâtiments d'une entreprise de transport: les hangars et conteneurs rouillés, perdus au milieu d'une zone réensauvagée de 12 hectares, servent ici d'écrin à une véritable rétrospective sur l'art moderne contemporain, depuis le mouvement dada jusqu'à la biotechnologie, avec une préférence laissée aux collages et aux artistes belges. Pas question, pour autant, d'offrir aux visiteurs un catalogue figé: les lieux accueillent constamment des expositions temporaires ou des artistes en résidence, assurant un renouvellement partiel mais régulier des pièces exposées. Les oeuvres permanentes, elles, sont volontairement laissées exposées aux éléments, au temps qui passe et/ou à la nature qui reprend ses droits. Ne vous désolez pas si vous croisez ci et là des toiles d'araignées ou des pièces métalliques attaquées par la corrosion: c'est voulu! Ce choix délibéré du couple Verbeke-Lens, collectionneurs privés à l'origine du projet, donne aux lieux une atmosphère incomparable. C'est par beau temps que ce "joyeux bazar" dévoile tout son charme. Laissez-vous alors surprendre un peu partout sur le terrain et dans les bâtiments: les émotions se bousculeront dans votre esprit!