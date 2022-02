Décors renversés, kaléidoscopes et autres trompe-l'oeil... Le musée interactif "Illusion Brussels", à deux pas de la Grand-Place, ravira petits et grands enfants à coup sûr ! Nous l'avons testé pour vous.

"Les enfants, dimanche, nous irons visiter le musée de l'illusion!" Leur réaction prévisible ne se fait pas attendre: "Oh non, pas un musée!!!" Et pourtant, une fois que le trio (9, 14 et 15 ans) franchit la porte de l'endroit insolite, la curiosité s'éveille et les yeux s'émerveillent. "Waaaw!", "C'est marrant!", "C'est dingue!", "Mais comment est-ce possible ?" Souvent accompagnées de rires, les expressions de ce genre fusent d'ailleurs de toutes parts, dans toutes les langues, dans les différentes pièces de ce petit musée installé dans une vieille maison bruxelloise.

Des dizaines d'expériences

Une trentaine de phénomènes contre-intuitifs titilleront votre cerveau qui essayera (parfois longtemps) de comprendre ce que vous voyez. Bluffant! Vous observerez, par exemple, des objets qui tiennent magiquement en apesanteur, d'autres qui disparaissent curieusement; vous jouerez avec les mesures, les perspectives, vous sortirez d'un écran, vous vous déplacerez à la Spiderman au plafond d'une chambre, vous grimperez contre un mur dans une salle à manger renversée...

Des photos étonnantes

Précisons que le smartphone est un accessoire indispensable non seulement pour découvrir certaines illusions mais surtout pour prendre de mémorables clichés et filmer quelques scènes épatantes. Notons aussi que le personnel du musée, très sympathique, est toujours disponible pour vous aider à prendre la meilleure pose ou pour vous photographier/filmer. Bref, cette sortie originale aura séduit toute la famille!

Nos conseils

Pensez à réserver votre visite (plusieurs jours à l'avance) pour éviter la file dehors. Si possible, ne portez pas trop de couches de vêtements: il fait plutôt chaud dans ces espaces exigus. Autre chose: en sortant du musée, traversez la rue pour admirer la plus petite maison de la capitale. Eh non, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique!

Illusion Brussels, 22 rue du Marché aux Fromages, 1000 Bruxelles. Infos & réservations: https://illusionbrussels.be

