Astuce: désherber sans produits

Face aux dangers que représentent les herbicides chimiques, on se tourne naturellement vers d'autres techniques. Mais l'arrachage manuel des mauvaises herbes et le binage ne viennent pas à bout des plus récalcitrantes. Il faut alors faire appel au paillage, aux précieuses plantes couvre-sol ou encore au désherbage thermique.

