De Klankmakerij, la "fabrique de sons", est un lieu où les amateurs de jeux, les mélomanes et les esprits curieux peuvent s'affronter sur des défis et des jeux sonores.

Depuis 1975, les meilleurs groupes de folk nationaux et internationaux se produisent au Festival de Dranouter. Nick Cave, Patti Smith, The Kooks notamment, qui s'inspirent volontiers de chants populaires. Dans les années 2000, un club folk avec café-restaurant s'y est ajouté, et depuis peu De Klankmakerij (litt. "la fabrique de sons"). Un nom à prendre au pied de la lettre: tout en apprenant beaucoup sur la folk music, on peut s'y essayer en jouant d'une série d'instruments traditionnels, en tentant des accords, des percussions, etc. Le concept ressemble à un jeu de l'oie (en néerlandais) qui se joue par groupes de 5 personnes maximum. On progresse dans le jeu en fonction des questions. Tout en avançant, on joue à cinq mini-jeux dans lesquels on s'affronte les uns les autres. Il y a notamment un quiz musical où l'on doit trouver la bonne réponse après avoir entendu de brefs extraits sonores. Dans un autre jeu, on doit essayer de maintenir la bonne tonalité sur des instruments étranges. Autre défi: se lancer dans des solos de batterie de plus en plus ardus. Au début, on tâtonne forcément, d'autant que le quiz n'est pas facile-facile... Mais avec un peu de concentration, on parvient à trouver la plupart des réponses. La conception des mini-jeux est très réussie. À côté des instruments de musique traditionnels, on peut aussi admirer toutes sortes de souvenirs de stars plus ou moins célèbres. Et n'allez pas croire que la folk music n'est que passéiste! Les pères fondateurs du genre sont à l'honneur, certes, mais ils sont rejoints par des vedettes contemporaines, dont la très douée Angèle. Une sortie familiale rêvée et originale!