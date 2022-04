La musique de Toots Thielemans, légende du jazz belge, est depuis toujours une source d'inspiration intarissable pour les musiciens de jazz. Pour le centième anniversaire de cet artiste hors pair, l'édition 2022 du Jazz Day célèbre l'héritage musical laissé par Toots Thielemans.

Depuis son adoption par l'UNESCO en 2011, la Journée Internationale du Jazz est un temps fort pour le jazz belge. Elle met en avant des projets originaux et inventifs pour célébrer le jazz à l'image de sa définition : un outil universel de promotion de la paix, du dialogue, de la diversité et du respect de la dignité humaine. Chaque édition encourage l'innovation artistique, l'improvisation, les nouvelles formes d'expression, et l'intégration de formes musicales traditionnelles dans de nouvelles.

Avec près de 100 concerts par semaine, plus de 70 albums chaque année, de nombreux festivals et lieux emblématiques, la Belgique et la ville de Bruxelles en particulier, s'affirment mondialement comme un haut lieu du jazz. En 2022, la célébration du Jazz Day coïncide avec le centième anniversaire du guitariste et harmoniciste belge Toots Thielemans.

Toots Thielemans Revisited

C'est donc tout naturellement que Les Lundis d'Hortense et la Jazz Station ont décidé d'unir leur force pour faire du 30 avril prochain une journée dédiée à l'héritage énorme que Toots Thielemans nous a laissé.

Au programme : des compositions inédites, retrouvées par Michel Herr, ex-pianiste de Toots et arrangées par cinq musicien.ne.s de jazz belge. Eve Beuvens, Fabian Fiorini, Margaux Vranken, Thomas Mayade, Vincent Brijs vont ainsi redonner vie au répertoire incontournable de Toots et proposer chacun deux arrangements pour un septet. Un projet unique qui rassemble des générations, des styles et des artistes aux influences et sensibilités variées.

Plus d'infos: Où et quand? 30 avril à 20h au Jazz Station et 29 mai à 19h sur la Grand-Place de Bruxelles.

30 avril à 20h au Jazz Station et 29 mai à 19h sur la Grand-Place de Bruxelles. Prix? Le samedi 30 avril, 15€ plein tarif et 12€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, membres de la Jazz Station ou des Lundis d'Hortense). Réservations vivement conseillées via la billetterie en ligne. Le dimanche 29 mai, gratuit et sans réservation.

