Le beau temps et l'obligation de rester chez soi offrent aux jardiniers en herbe l'occasion de travailler au jardin. Certains pépiniéristes, horticulteurs et jardineries ont mis en place des services de livraison sans contact.

Même si pour l'instant, rien ne presse pour une série de plants et semis - les "saints de glace", période des dernières gelées tardives, sont en effet prévus dans environ un mois -, le jardinage reste une activité prisée par de nombreux Belges en cette période de confinement. Mais encore faut-il avoir la matière première...

Si le gouvernement a annoncé la réouverture des pépinières, certains professionnels pourraient décider de garder portes clauses. Pas de panique ! Un nombre d'horticulteurs et pépiniéristes avaient organisé, au début du confinement, un service de livraison à domicile.

Liste des professionnels qui offrent les services de livraison

Erratum: Après l'annonce de la réouverture des pépinières et jardineries par le gouvernement ce mercredi 15 avril 2020, cette liste pourrait ne plus être à jour. Nous vous conseillons de prendre contact avec les pépinières indiquées ci-dessus afin de vous assurer, soit de leur réouverture prochaine, soit de la bonne continuité de ce service de livraison.

