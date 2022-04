Des taches brunes ou blanchâtres apparaissent sur les feuilles? Des zones nécrosées ou des fruits pourrissent? Votre jardin pourrait être malade. Heureusement, il existe des solutions écologiques pour prévenir le développement des maladies.

Mettre la bonne plante au bon endroit

L'ensoleillement, l'humidité, les températures, le type de sol... Tous ces facteurs influencent la croissance et la bonne santé de vos plantes. Raison pour laquelle il est important de sélectionner avec minutie les variétés que vous souhaitez mettre dans votre jardin. Une plante qui pousse dans les conditions qu'elle apprécie sera en effet bien plus résistante aux maladies. Certaines variétés sont également plus résistantes que d'autres.

Diversifier les plantations

Et qui dit choix des plantes, dit aussi diversité. Les monocultures, ce n'est jamais bon, au potager comme au jardin. Si une plante attrape une maladie, c'est toute la variété qui est en péril. Mais si vous multipliez les types de fleurs, toutes ne seront pas touchées par la maladie. Les pertes éventuelles de quelques plantes seront acceptables et passeront peut-être même inaperçues. Si vous possédez des plantes sensibles aux maladies dans votre jardin, veillez à bien les espacer des autres cultures, pour éviter tout risque de propagation.

Arroser de manière raisonnée

Trop d'eau ou pas assez, c'est prendre le risque de voir vos plantes mourir à petit feu. Il est recommandé d'arroser tot le matin ou tard le soir, et préférez arroser en abondance une unique fois plutôt que de mouiller la terre en permanence. En effet, avec une grande quantité d'eau, le substrat est humidifié sur une plus grande profondeur et on stimule l'enracinement profond des plantes. À l'inverse, un substrat trop humide en permanence favorise le développement de maladies fongiques.

Ne pas abuser sur l'engrais

Fertiliser ses plantes, c'est bien, à condition de le faire correctement. Un excès en engrais azoté peut par exemple provoquer des brûlures ou une croissance trop rapide des plantes, qui seront alors plus sensibles aux maladies.

Tailler sans blesser

Enfin, la taille des arbres et arbustes a toute son importance. Des tailles trop sévères peuvent engendrer des plaies et blessures qui sont des portes d'entrée de premier choix pour les maladies et ravageurs. De même, des outils de taille mal entretenus ou contaminés sont un important vecteur de propagation des maladies. Veillez à toujours bien désinfecter vos outils.

Sources: Fytoweb (SPF Santé publique)

