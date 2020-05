Installez-vous confortablement devant votre écran, ouvrez grand les yeux, les oreilles, et profitez du "Bel Jazz Fest" ces 29 et 30 mai. Des concerts diffusés en direct, via internet, depuis les studios de Flagey. L'occasion de soutenir le secteur!

"United We Jazz!", c'est le slogan de la page d'accueil de la première édition de ce festival de musique en ligne rassemblant la crème du jazz belge. Objectif de l'événement: prouver le dynamisme du monde du jazz belge, sa résilience, sa solidarité en temps de crise et, évidemment, toucher le public qui est invité à apporter son aide au secteur. En achetant un billet de 15 € et/ou en faisant un don, vous soutenez ainsi les musiciens, techniciens...

24 concerts

Le Brussels Jazz Festival et dix autres grands festivals du pays, proposent 24 concerts de groupes belges, qui seront diffusés depuis les studios de Flagey (Bruxelles) réputés pour leur acoustique impeccable. Grâce à votre ticket, vous aurez accès à la programmation complète via www.jazz.be. Seront sur scène des artistes sélectionnés pour représenter le meilleur du jazz belge d'aujourd'hui: de jeunes talents et des piliers respectés, des hommes et des femmes des quatre coins du royaume, des sonorités à la fois familières et expérimentales. Bref, des concerts riches et variés, avec à l'affiche, De Beren Gieren, An Pierlé Quartet, Nordmann, Jean-Paul Estiévenart Quartet, Bram De Looze, Compro Oro, Esinam, DJ AliA, Tuur Florizoone, schntzl, Mâäk Quintet, Antoine Pierre Urbex Electric, Kurt Van Herck Trio, The Brums, Manuel Hermia Trio, Anneleen Boehme, Eve Beuvens, Casimir Liberski Trio, Lubiana, Commander Spoon, Karen Willems, Glass Museum, Nabou et Bert Cools.

An Pierle Quartet © Isadora Gisen

Streaming de qualité

Les deux soirs, la programmation commencera à 18h. Depuis six endroits différents du bâtiment Flagey, les concerts - parfois simultanés - seront diffusés en streaming, en haute qualité audio et image. Certains seront préenregistrés. Votre billet vous permettra de passer d'une scène à l'autre, comme dans un vrai festival, et de discuter, en direct, avec d'autres spectateurs via la messagerie! Impossible de rater la moindre note puisque toutes les représentations seront disponibles pendant une semaine après le festival.

Les organisateurs de l'événement précisent encore avoir l'intention de maintenir cette plateforme active après le festival afin de promouvoir notre scène jazz diversifiée au niveau national et international.

Esinam © Yvonne Schmedemann

"Bel Jazz Fest". Les vendredi 29 mai et samedi 30 mai de 18h à minuit. Billets et streaming en direct sur: www.jazz.be. Prix du ticket: 15 € (deux jours, 24 concerts, valable une semaine) et possibilité de don.

"United We Jazz!", c'est le slogan de la page d'accueil de la première édition de ce festival de musique en ligne rassemblant la crème du jazz belge. Objectif de l'événement: prouver le dynamisme du monde du jazz belge, sa résilience, sa solidarité en temps de crise et, évidemment, toucher le public qui est invité à apporter son aide au secteur. En achetant un billet de 15 € et/ou en faisant un don, vous soutenez ainsi les musiciens, techniciens...Le Brussels Jazz Festival et dix autres grands festivals du pays, proposent 24 concerts de groupes belges, qui seront diffusés depuis les studios de Flagey (Bruxelles) réputés pour leur acoustique impeccable. Grâce à votre ticket, vous aurez accès à la programmation complète via www.jazz.be. Seront sur scène des artistes sélectionnés pour représenter le meilleur du jazz belge d'aujourd'hui: de jeunes talents et des piliers respectés, des hommes et des femmes des quatre coins du royaume, des sonorités à la fois familières et expérimentales. Bref, des concerts riches et variés, avec à l'affiche, De Beren Gieren, An Pierlé Quartet, Nordmann, Jean-Paul Estiévenart Quartet, Bram De Looze, Compro Oro, Esinam, DJ AliA, Tuur Florizoone, schntzl, Mâäk Quintet, Antoine Pierre Urbex Electric, Kurt Van Herck Trio, The Brums, Manuel Hermia Trio, Anneleen Boehme, Eve Beuvens, Casimir Liberski Trio, Lubiana, Commander Spoon, Karen Willems, Glass Museum, Nabou et Bert Cools.Les deux soirs, la programmation commencera à 18h. Depuis six endroits différents du bâtiment Flagey, les concerts - parfois simultanés - seront diffusés en streaming, en haute qualité audio et image. Certains seront préenregistrés. Votre billet vous permettra de passer d'une scène à l'autre, comme dans un vrai festival, et de discuter, en direct, avec d'autres spectateurs via la messagerie! Impossible de rater la moindre note puisque toutes les représentations seront disponibles pendant une semaine après le festival. Les organisateurs de l'événement précisent encore avoir l'intention de maintenir cette plateforme active après le festival afin de promouvoir notre scène jazz diversifiée au niveau national et international.