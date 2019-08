Se perdre dans les dédales d'un immense champ de maïs, animé par des comédiens, afin de plonger dans l'univers magique du Petit Prince... Une attraction insolite, en pleine nature, pour toute la famille !

Combien de fois l'a-t-on lu et relu ce conte magnifique ? "Dessine-moi un mouton !", "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux" ou encore "Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants mais peu d'entre elles s'en souviennent". Eh bien, retournons-y volontiers, en enfance ! Direction le labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy) qui, pour sa 23e édition estivale, vit au rythme des rencontres du héros du livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Devant nous, onze hectares de maïs, six kilomètres d'allées, pour une balade aussi ludique que pédagogique !

Avant de disparaître parmi les épis, on reçoit une carte des lieux (ouf !), enroulée dans un ruban de tissu qui nous servira en fin de parcours... Audran (11 ans) avance lentement en examinant consciencieusement le plan - en forme de rose, s'il vous plaît ! - tandis que Hugo (7 ans) file directement à toute allure, au hasard, dans les allées... "Attends-nous !!!", crie-je en le rattrapant. "Pas besoin de plan, je vais trouver la sortie tout seul !" Hum... Nous rebroussons donc chemin à plusieurs reprises. De temps à autre, nous marquons un arrêt pour assister aux différentes animations. L'occasion de rencontrer différents personnages du livre comme l'aviateur, le renard, la rose ou encore le roi... Des petits spectacles captivants et interactifs dans des décors réussis!

En cours de promenade, des panneaux reprenant des phrases cultes de l'ouvrage, d'autres sensibilisant à l'environnement mais aussi des énigmes à résoudre pour aider le Petit Prince à rejoindre sa planète (n'oubliez pas d'emmener un ou plusieurs crayon(s) pour noter vos réponses). Un jeu auquel ne participeront hélas pas mes enfants, trop impatients de chercher la sortie ! Grâce à des tours d'observation, nous prenons de la hauteur pour nous repérer dans ce labyrinthe géant. En plein coeur de celui-ci, un bar équitable (avec toilettes sèches) permet de reprendre des forces ! Nous continuons à déambuler dans les allées ensoleillées alors que je lance ponctuellement un "Où êtes-vous ?". Et, avouons-le, nous jetons tout de même parfois un oeil sur le plan jusqu'aux bondissements de joie et de fierté de Hugo : "Je suis génial, j'ai trouvé la sortie !". Youpiiie ! Il s'agit, en effet, d'une des issues du dédale car il y en a plusieurs et même trop selon mes enfants. C'est à ce moment qu'ils peuvent écrire un voeu sur le ruban de tissu, reçu à l'entrée, pour ensuite l'accrocher à un fascinant baobab. Mais l'expérience enchanteresse le "Petit Prince" ne s'arrête pas là... Place au "Labyrinthe des portes" !

Le Labyrinthe des portes

Ici, toujours en plein air, nous progressons dans deux mille mètres carrés de palissades de bois. En plus de trouver le bon chemin dans cet enchevêtrement de corridors, il faut répondre aux énigmes en lien avec le Petit Prince. Chaque réponse, chiffrée, sert de code pour ouvrir les différentes portes ou arrêter momentanément des jets d'eau qui entravent le passage. Dans une partie du labyrinthe, les enfants enfilent des lunettes d'aviateur occultantes, pour s'aventurer (en longeant une corde au besoin), sur un parcours parsemé d'obstacles variés ou encore d'un rafraîchissant brumisateur. Très drôle ! Vous en voulez encore plus ? Pénétrez, si vous l'osez, dans "le monde obscur"... Dans cette partie du labyrinthe, totalement plongée dans le noir, il faut progresser à tâtons dans d'étroits couloirs pour trouver la sortie. Tellement chouette qu'Audran et Hugo retraverseront cet espace au moins dix fois ! Et de me demander : "On revient demain ?". Bref, un moment d'évasion parfait pour réveiller notre imaginaire d'enfant car, comme nous l'a rappelé l'aviateur : "L'important, c'est de rester jeune dans sa tête"...