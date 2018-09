J'ai testé : écouter le brame du cerf à Han

Le lever du jour et le soir sont les moments les plus propices pour écouter et observer le rituel du brame, ce cri incroyable que pousse le cerf pour attirer l'attention des biches. Nous optons pour l'excursion au crépuscule et embarquons ainsi à 18h à bord d'un safari-car, rempli de curieux de tous âges, qui nous emmène vers le parc animalier. C'est parti pour une visite de la réserve sous un angle nouveau !

Sur la route, nous longeons des espaces réservés aux sangliers, chouettes, loups ou encore bouquetins pendant que notre conductrice et guide Florence nous indique qu'il existe quarante-quatre espèces de cervidés dans le monde et que l'Europe en compte sept. Nous voilà au coeur de la plaine du parc face à une harde de biches côtoyant un cerf majestueux. Coiffé de bois impressionnants, le roi de la forêt relève la tête, ouvre la bouche et se met à bramer ! Une espèce de rugissement bovin indescriptible (voir notre petit enregistrement vidéo) transperçant le doux silence des lieux. Emerveillés, nous l'écoutons avec attention depuis notre safari-car arrêté pour l'occasion. On entend aussi d'autres brames résonner, plus loin, dans les bois derrière lesquels va lentement disparaître le soleil. Devant nous, le cerf brame à nouveau avant de s'écarter tranquillement de la harde alors que les dizaines de biches continuent à brouter l'herbe paisiblement. "La période du rut, durant laquelle le cerf est aux aguets pour pouvoir s'accoupler, dure un mois à un mois et demi. Par son cri, il montre sa force aux biches", explique Florence. "Entre eux, les cerfs se jaugent via leur brame et la taille de leurs bois, puis pratiquent une sorte de marche parallèle, un peu à la Aldo Maccione, pour montrer qui est le plus beau et le plus fort ! Si aucun des rivaux n'abandonne, le combat, assez bref, s'engage avec un entrechoquement bruyant de leurs bois. Et le gagnant prendra sa place au milieu de la harde de biches."

Notre safari-car redémarre pour marquer une pause de l'autre côté de la plaine où l'on peut à nouveau observer un cerf, entouré de biches, bramer. L'occasion pour Florence de nous parler de la gestation qui dure 8 mois ou encore des bois qui tombent et repoussent chaque année. Alors que la nuit tombe et que le froid s'installe (habillez-vous chaudement car ce véhicule ne possède pas de vitres latérales), nous marquons encore quelques arrêts contemplatifs et explicatifs dans le domaine. Malheureusement, durant cette excursion de deux bonnes heures, nous n'aurons pas vu de combats de cerfs car ces duels se produisent plus tard dans la saison des amours...

Domaine des Grottes de Han, 2 rue Joseph Lamotte, 5580 Han-sur-Lesse. Balade guidée en safari-car au crépuscule (il existe aussi d'autres formules). A 18h les 21/9, 22/9, 28/9, 29/9, 5/10 et 6/10. Prix : 22 €. Durée : 2h. Possibilité de prolonger la soirée avec un buffet de spécialités du terroir au restaurant "Le Pavillon". Infos et réservations : 084 37 72 13 http://www.grotte-de-han.be/fr/vivez-le-brame-du-cerf-dans-le-parc-animalier