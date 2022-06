Il n'y a pas que les coccinelles qui sont utiles au jardin. Insectes, arachnides, oiseaux, reptiles... Quantité d'animaux peuvent aider à réguler les ravageurs ou polliniser les fleurs. Voici comment les accueillir.

Chaque jardin constitue un écosystème: il doit idéalement y régner un équilibre fragile, dans lequel les ravageurs (limaces, pucerons...) sont naturellement régulés par des prédateurs. Encore faut-il que ces derniers puissent se sentir à l'aise dans votre jardin. Pour ce faire, le premier conseil est d'utiliser le moins possible de produits phyto, même s'ils sont labellisés "bio": le simple usage de vinaigre pour désherber a par exemple un effet néfaste sur les populations vivant au sol. Un insecticide, même bio, verra toujours son effet déborder sur les invertébrés utiles et sera nocif pour la faune aquatique, déréglant l'équilibre naturel du jardin. Pour attirer les oiseaux, plantez des haies mixtes, comportant des arbustes à baies et des espèces à feuillage persistant. Ces haies attireront en outre papillons et pollinisateurs. Evitez de prévoir des mangeoires en été pour les oiseaux, qui apprécieront par contre des abreuvoirs ou de mini-baignoires. Pour les reptiles, batraciens, petits mammifères et insectes, prévoyez des abris frustres tels que des tas de pierres, de cailloux, un vieil arbre (ou une souche), voire un lit de feuilles mortes ou une petite mare (zone humide). Si vous installez des hôtels à insectes, préférez de petites unités, disséminées dans tout le jardin. Prévoyez quelques espèces mellifères, pour attirer les pollinisateurs, que vous laisserez monter en graine. Enfin n'oubliez pas les chauve-souris, grandes consommatrices d'insectes: il existe des nichoirs qui leur sont spécialement adaptés. Moyennant ces quelques aménagements, de nombreux auxiliaires pourront apparaître au jardin. Envie de savoir lesquels? Rendez-vous sur www.plusmagazine.be/insectes