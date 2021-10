Le Cristal Discovery est un musée interactif consacré au travail et au talent de Maîtres Verriers. Il initie les visiteurs à la transformation par l'homme d'une matière noble: le cristal.

La renommée de la cristallerie du Val Saint Lambert était mondiale. À ses heures de gloire, elle employait jusqu'à 5.000 ouvriers et produisait jusqu'à 100.000 pièces par jour. Mais la crise de 1929 a amorcé son déclin. La marque existe toujours, artisanale et de luxe. Elle est en train de se re-forger une image plus jeune en mêlant design et savoir-faire ancestral. Reste que le nom du Val Saint Lambert demeurera toujours lié à l'héritage culturel et industriel du bassin. C'est cette histoire que vous propose aussi le Cristal Discovery, un musée interactif qui initie les visiteurs aux forces du feu, à la transformation par l'homme d'une matière noble. Et qu'y voir? Bien entendu les 250 pièces de la collection permanente, dont de nombreux vases. L'interactivité s'immisce ensuite aux détours de deux parcours, l'un ludique et l'autre spectacle pour remonter le temps à la découverte de l'histoire du verre depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Mais ce que nous avons davantage apprécié dans cette visite, c'est l'atelier de démonstration. Christophe, le maître-verrier réalise à chaque fois une pièce unique depuis le cueillage de la matière première dans le four de fusion jusqu'à sa finition. Attention, il faut idéalement réserver sa visite, c'est plus prudent pour pouvoir suivre un soufflage intégral.Enfin, en sortant de cette visite, le Site du Val Saint Lambert et ses bâtiments historiques valent aussi quelques regards curieux. Le site a abrité une abbaye cistercienne qui avait construit sa fortune sur l'exploitation des houillères.