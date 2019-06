Il se dit que c'est le plus ancien et le plus intéressant vestige de la féodalité en Belgique.

Bouillon, c'est bien entendu la ville du méandre de la Semois, une rivière "noire, sur son lit de cailloux bavards, ses truites qualifiables vraiment de surnaturelles...", selon le poète Verlaine. Bouillon est lovée dans un décor unique. Et le petit bourg abrite un des plus impressionnants vestiges de la féodalité en Europe. On parle bien entendu de son château-fort. Ce témoignage clé de l'architecture médiévale est célèbre grâce à la première croisade menée par Godefroy de Bouillon, celui qui devint roi de Jérusalem où il mourût en 1100. Le fameux Godefroy est devenu un des mythes fondateurs, parfois démystifié et décrié, de la Belgique. Le fait d'avoir été récupéré par les Rexistes durant les années noires du pays n'a pas aidé, entre autres... Mais le sujet n'est pas là. Le château-fort de Bouillon donc, qui avait été mis en gage par son seigneur pour financer son expédition en Terre Sainte, est aujourd'hui un des monuments les plus visités en province de Luxembourg. Il vrai que l'imagination, en particulier celle des plus jeunes, vagabonde à la vue de cet imposant castel posé sur trois pitons rocheux surplombant la rivière. Le timbre de l'acier des épées qui s'entrechoquent, les exhortations de preux chevaliers semblent suinter des murs et remonter le fil de temps immémoriaux.

Bon, en réalité, quitte à aussi démystifier (juste un peu) l'aura des pierres séculaires, le château a été rebâti et agrandi au 16ème siècle. Il doit itou beaucoup à de de grands travaux d'aménagements réalisés par le célèbre Vauban, bâtisseur du Roi-Soleil. Donc bien après Godefroy-le-croisé. Et pour déconstruire davantage, en 1815, le château sous domination hollandaise est devenu une caserne. Conséquences ? Une partie des constructions médiévales a été détruite. Cela étant dit, la forteresse vaut toujours encore le détour avec son labyrinthe de couloirs et ses salles voûtées démesurées. Sa visite guidée dure environ 1h30. Elle est agrémentée d'un spectacle de fauconnerie (jusqu'en novembre) qui se tient plusieurs fois par jour dans la cour du château.