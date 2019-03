Hong Kong, à la croisée des mondes

A Hong Kong, il faut être millionnaire pour se loger dans un appartement un tant soit peu moderne et confortable mais on peut s'offrir une croisière à 25 centimes d'euros sur l'une des plus belles baies du monde. Mon sésame acquitté, j'embarque donc sur le " Morning Star ", l'un des vieux ferries aux travées de bois qui fendent quotidiennement les eaux entre Kowloon et l'île de Hong Kong. Une navigation qui permet de détailler la skyline et de profiter tout à loisir de vues imprenables sur les gratteciel et les montagnes.

