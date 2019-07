Les 6 et 7 juillet, la caravane du Tour arrivera à Bruxelles. Cet été, il y a exactement 50 ans, Eddy Merckx remportait son premier Tour de France. Pour l'occasion, le musée du cyclisme KOERS présente 51 maillots jaunes et leur histoire.

51, c'est le numéro du maillot d'Eddy Merckx lors du légendaire Tour de 1969. Le Cannibal pulvérise alors concurrence et termine sur les Champs-Elysées avec une avance de plus de 17 minutes sur le numéro 2 du classement général. L'un des maillots jaunes qu'il portait à l'époque peut être vu - dans une version restaurée - au musée du vélo KOERS à Roulers.

Exposition virtuelle

Et 50 autres porteurs du maillot jaune ont prêté leur exemplaire à KOERS. Le plus ancien est celui du Néerlandais Wout Wagtmans de 1954. Le plus récent est celui du Gallois Geraint Thomas, le vainqueur quelque peu inattendu de 2018. Mais après Merckx, beaucoup d'autres Belges ont roulé en jaune pendant au moins un jour. Philippe Gilbert, Tom Boonen, Marc Wouters, Freddy Maertens, Ludo Peeters,.... se sont tous battus pour leur maillot jaune. Vous pouvez admirer ces maillots en laine, coton et polyester jusqu'au 30/7 au musée ou les admirer virtuellement sur le site (merckx.koersmuseum.be). Avec une photo à 360° et l'histoire derrière ce fameux maillot, le sang, la sueur et les larmes des participants reviennent à la vie.

