Wallonie Belgique Tourisme a relancé, ce mercredi 5 mai, son pass touristique Visitwallonia. Ce pass gratuit est valable jusqu'au 30 juin et a pour objectif de soutenir le secteur touristique en cette période de pandémie. Les pass touristiques VisitWallonia se sont arrachés comme des petits pains. Il n'aura en effet pas fallu plus d'un "gros quart d'heure" pour écouler l'ensemble des 25.000 sésames.

"Plus de 100.000 personnes se sont connectées en même temps" pour tenter de décrocher le fameux bon offrant une réduction de 80 euros par famille dans près de 700 musées, parcs d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie. Un succès qui a paralysé quelques minutes le serveur, pourtant renforcé après l'engouement déjà observé lors de la première distribution en octobre dernier.

Lancée dans l'optique de permettre au public de profiter des assouplissements du plan plein air qui entre en vigueur le 8 mai, la nouvelle mouture de ce pass a une validité étendue puisqu'il sera possible de l'utiliser durant près de deux mois. D'une valeur de 80 euros, il permettra l'accès à près de 700 musées, parc d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie.

"Une première version du pass Visitwallonia avait été lancée en octobre 2020 mais le deuxième confinement avait empêché les gens d'en profiter pleinement", explique la ministre Valérie De Bue. "Grâce à la récupération du solde non utilisé des pass précédents, 25.000 exemplaires de la nouvelle version seront mis à disposition du public selon le principe du premier arrivé, premier servi." Une seconde distribution, avec le même nombre de pass, aura lieu avant les vacances d'été.

1 par ménage

Comme la version précédente, le pass, d'une valeur de 80 euros, sera limité à un seul exemplaire par ménage. La distribution commencera le 5 mai à 8h00 et se fera via une inscription en ligne. Afin de garantir une accessibilité aux personnes n'ayant pas, ou difficilement, accès à internet, il sera également possible de réserver par téléphone. Les Flamands et les personnes de nationalité étrangère auront eux aussi la possibilité de demander un pass.

Par soucis d'égalité, et pour laisser la chance à tout le monde d'obtenir l'un de ces pass, les foyers ayant déjà obtenu un Pass VISITWallonia lors d'une distribution précédente ne pourront plus en bénéficier.

Comment ça marche?

Visitwallonia propose sur son site des bons et diverses brochures reprenant les activités disponibles en Wallonie destinées aux personnes ne sachant pas comment utiliser leur pass. Mais comment accéder au pass? Voici les étapes à suivre:

Vous recevez un QR-Code par e-mail de l'adresse no-reply [@] cirklo-light.com . Vérifiez également dans vos courriers indésirables. Attention : les spams sont supprimés automatiquement régulièrement. Ce QR-Code est votre pass!

de l'adresse [@] . Vérifiez également dans vos courriers indésirables. Attention : les spams sont supprimés automatiquement régulièrement. Ce QR-Code est votre pass! Sauvez-le précieusement dans un endroit où vous le retrouverez facilement

dans un endroit où vous le retrouverez facilement Présentez-le , via votre smartphone ou en version imprimée, à la réservation ou à l'accueil lors de votre visite/séjour.

, via votre smartphone ou en version imprimée, à la réservation ou à l'accueil lors de votre visite/séjour. Le montant dépensé sera automatiquement déduit de votre Pass VISITWallonia.

de votre Pass VISITWallonia. Profitez-en pour demander le solde restant au prestataire touristique, car nous ne serons pas en mesure de vous fournir cette information.

Plus d'infos sur visitwallonia.be ou téléchargez ici votre brochure des escapades à faire en Wallonie.

"Plus de 100.000 personnes se sont connectées en même temps" pour tenter de décrocher le fameux bon offrant une réduction de 80 euros par famille dans près de 700 musées, parcs d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie. Un succès qui a paralysé quelques minutes le serveur, pourtant renforcé après l'engouement déjà observé lors de la première distribution en octobre dernier.Lancée dans l'optique de permettre au public de profiter des assouplissements du plan plein air qui entre en vigueur le 8 mai, la nouvelle mouture de ce pass a une validité étendue puisqu'il sera possible de l'utiliser durant près de deux mois. D'une valeur de 80 euros, il permettra l'accès à près de 700 musées, parc d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie. "Une première version du pass Visitwallonia avait été lancée en octobre 2020 mais le deuxième confinement avait empêché les gens d'en profiter pleinement", explique la ministre Valérie De Bue. "Grâce à la récupération du solde non utilisé des pass précédents, 25.000 exemplaires de la nouvelle version seront mis à disposition du public selon le principe du premier arrivé, premier servi." Une seconde distribution, avec le même nombre de pass, aura lieu avant les vacances d'été. Comme la version précédente, le pass, d'une valeur de 80 euros, sera limité à un seul exemplaire par ménage. La distribution commencera le 5 mai à 8h00 et se fera via une inscription en ligne. Afin de garantir une accessibilité aux personnes n'ayant pas, ou difficilement, accès à internet, il sera également possible de réserver par téléphone. Les Flamands et les personnes de nationalité étrangère auront eux aussi la possibilité de demander un pass.Par soucis d'égalité, et pour laisser la chance à tout le monde d'obtenir l'un de ces pass, les foyers ayant déjà obtenu un Pass VISITWallonia lors d'une distribution précédente ne pourront plus en bénéficier.Visitwallonia propose sur son site des bons et diverses brochures reprenant les activités disponibles en Wallonie destinées aux personnes ne sachant pas comment utiliser leur pass. Mais comment accéder au pass? Voici les étapes à suivre: