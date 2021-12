Le Musée gallo-romain de Tongres a accueilli près de 95.000 visiteurs en 2021, fait savoir l'établissement, qui s'est dit satisfait, lundi. Le temps fort de l'année a été l'exposition temporaire "Face à face avec les Romains", avec plus de 40.000 visiteurs entre février et août.

L'année a également été fructueuse sur d'autres aspects, avec entre autres l'investissement de la Ville pour une extension de la collection du musée et l'ajout de pièces de l'époque mérovingienne.

En parallèle, l'établissement a renforcé son offre en ligne, notamment pour les groupes scolaires. Les conférences mensuelles en ligne seront ainsi poursuivies en 2022.

Les reconstitutions faciales réalistes installées dans le hall d'entrée du musée ont également attiré l'attention. Pour la première fois en Belgique, des spécialistes ont reconstitué, sur la base de recherches ADN, le visage de certaines personnes ayant vécu à l'époque romaine. Les visiteurs peuvent également observer des crânes authentiques.

Sur le plan scientifique, le Musée gallo-romain a finalisé plusieurs projets, parmi lesquels une étude des marteaux (de combat) de l'époque des premiers agriculteurs, l'enregistrement de la collection mérovingienne et l'identification de plus de 4.000 nouvelles pièces romaines.

Reconstitutions faciales. © Musée gallo-romain Tongres

