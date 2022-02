Baden-Baden est l'endroit idéal pour s'initier à la culture thermale allemande. L'élégant décor de la vieille ville et la proximité de la Forêt Noire ne font qu'ajouter au charme d'une cure pas comme les autres.

La très mondaine Baden-Baden, qui voue un véritable culte à l'eau chaude depuis l'époque romaine, est probablement le meilleur endroit pour goûter aux plaisirs d'une cure thermale en Allemagne. Classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco, la ville capte quotidiennement 800.000 litres d'eau d'une dizaine de sources. L'eau, très riche en minéraux, convient tout spécialement au traitement des rhumatismes, des maladies respiratoires, cardiovasculaires et articulaires. Rien d'étonnant donc à ce que la ville compte autant de centres de revalidation et de bien-être. Les sources d'eau chaude profitent à l'homme mais aussi à la flore à proximité. Le réchauffement du sol par les eaux thermales souterraines est propice aux plantes méditerranéennes qui prospèrent sur la colline du Florentinerberg au coeur de la ville. À Baden-Baden, le thermalisme prend une dimension supplémentaire. Il y règne encore un parfum de culture thermale qui a fait de la ville la capitale d'été de l'Europe à la Belle Époque. Tout ici rappelle les fastes d'antan, comme ces magnifiques boulevards où se côtoient les immeubles Jugend Stil, les grands hôtels, les bistros français et le parc paysager de la Lichtentaler Allee. Tout le gratin de la haute société européenne venait ici chaque année pour se refaire une santé, jouer au casino et surtout rencontrer du beau monde.Le bâtiment emblématique du Trinkhalle se trouve sur le chemin des grands centres thermaux. Dans cette buvette monumentale, ouverte au grand public, on sert de l'eau thermale réfrigérée. Les curistes sont invités à en boire une gorgée à chaque passage. Bien que des études aient démontré le faible pouvoir de guérison des eaux par absorption (plutôt que par immersion), les habitants viennent régulièrement remplir leur gobelet. Pour profiter des propriétés curatives des eaux, vous avez le choix entre les thermes historiques de Friedrichsbad (1870) et les bains plus modernes de Caracalla. A Friedrichsbad, tout se déroule encore selon les rituels romains. On suit un parcourt de 17 étapes alternant air chaud et froid, bains de vapeur et bassins d'eau froide avant d'enchaîner avec un massage à la brosse et au savon pour enfin se détendre dans une chaise longue.Les bains de Caracalla proposent une version légèrement plus courte. Même si vous ne souffrez d'aucun problème en particulier, l'eau thermale régénère, tonifie la peau, les articulations et tout le corps, et booste l'immunité, à en croire la brochure de présentation. Les effets sont immédiats dès qu'on glisse dans l'eau chaude. On se sent plus lourd, comme vidé de toute énergie.Des séances d'aquagym sont organisées au bord du bassin entouré de colonnes mais nous préférons barboter gentiment. L'eau qui ne sent ni le fer ni le soufre est tellement transparente que nous nous demandons où peuvent bien se nicher les fameux minéraux. Mais leur présence ne fait aucun doute quand, au bout d'une petite demi-heure, notre peau et nos cheveux se recouvrent d'une fine pellicule. Le plus grand défi mais qui donne les résultats les plus spectaculaires? L'alternance chaud-froid des différents bains. Le passage d'un bain délicieusement chaud à 34°C à un bassin d'eau quasi glacée est pour le moins surprenant. Tous les pores se referment mais au bout de quelques secondes, une agréable sensation de crépitement, renforcée par les minéraux contenus dans l'eau, se fait sentir. Un véritable festival de mini-explosions jusque dans les plus petits vaisseaux. Pour revenir à soi, rien de tel qu'un soin du visage au spa de la Villa Stéphanie. Nous voilà parfaitement ressourcé, les batteries rechargées au maximum. Toute station thermale allemande qui se respecte a son jardin de plantes Kneipp, inspiré de la philosophie de santé globale de l'abbé Sebastian Kneipp. Une des applications les plus connues est le fameux bassin de marche. Le but est de faire le plein d'énergie en marchant pieds nus, comme une cigogne, dans une eau froide peu profonde jusqu'à hauteur du genou, à 18°C maximum. L'exercice a pour effet de stimuler la circulation du sang dans les jambes et de rafraîchir l'ensemble du corps. La variante dite "espresso" pour les bras est tout aussi ludique et tonifiante. La pratique consiste à ouvrir et fermer les bras dans de l'eau froide pour obtenir le même effet stimulant qu'une tasse de café.