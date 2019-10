Fruits, légumes... Conserver au mieux ses récoltes

Le jardin est généreux et a livré ses plus beaux fruits et légumes. Pour ne rien en perdre et les garder le plus longtemps possible, mieux vaut connaître les bonnes méthodes de conservation.

Des fruits à manier avec précautions Pour bien se conserver, un fruit doit être sain et récolté à la main. Ceux tombés au sol pourrissent vite. Les pommes seront mises en cagettes, dans un local hors gel, sec et ventilé. Elles ne doivent pas se toucher et vous devrez régulièrement retirer celles qui commencent à tourner, vous en profiterez jusqu'au printemps. Comme elles dégagent de l'éthylène qui accélère la maturation, mieux vaut ne pas les entreposer avec d'autres fruits. Dans un fruitier, les poires de garde seront surveillées comme le lait sur le feu pour les consommer avant qu'elles ne deviennent blettes. Les coings qui tournent en quelques semaines devront être vite transformés en gelée, en pâte de fruit ou en jus. Les kiwis récoltés après la chute des feuilles se gardent jusqu'en mars, en bas du réfrigérateur ou dans une pièce fraîche. Les grappes de raisin, récoltées avec un petit bout de sarment plongé dans un verre d'eau, se conservent jusqu'à Noël dans une pièce fraîche. Les dernières framboises seront simplement congelées ou préparées en gelée. Des légumes à l'abri du gel Les légumes-racines comme la betterave, le navet, le panais, la carotte de garde et le radis d'hiver se conservent bien en cave, fanes coupées, enfouis dans du sable légèrement humide ou dans de la tourbe. Ils seront aussi à l'abri du gel dans un silo, type tambour de machine à laver, enterré dans le jardin et recouvert de paille. Récoltés une fois le feuillage fané, les oignons seront laissés sur place deux jours en plein soleil pour ressuyer. Dans un grenier ou un local sec et aéré, vous les entreposerez dans une cagette ou bien, comme l'ail, tressés. Les pommes de terre, après une journée de séchage au sol, se gardent à plat, dans l'obscurité d'une cave, d'un cellier ou d'un garage. À inspecter tous les mois pour retirer les germes qui pointent. Les haricots à grains, récoltés en arrachant le pied, seront suspendus dans un local sec, puis égrainés dès que les gousses s'ouvrent. À garder en sac, ou à congeler. Les dernières tomates, séchées au four, se préparent en bocal, confites dans l'huile d'olive. Dans un local sec à moins de 15°C, les potirons se conservent plus de quatre mois à condition de ne pas les empiler. Et vos aromatiques? Suspendus en petits bouquets, le thym, le romarin et la menthe sèchent vite dans un local aéré et obscur. Pour garder les arômes du persil ou de la ciboulette, mieux vaut les hacher puis les congeler dans un bac à glaçons. Les feuilles de basilic se congèlent telles quelles, en sac. Auteur : Pierre-Yves Nedélec (NT-F.com)