Le Festival de lumières "Floridylle d'hiver" vous emmène le long d'un circuit illuminé d'environ 3,5 km dans un cadre féerique. Les longues soirées d'hiver brilleront au travers des installations lumineuses spécialement conçues pour cette occasion par l'équipe créative du Jardin botanique. Nouveauté: le parcours sera rehaussé par la sublime musique de Piet Goddaer qu'il a composée spécialement pour ce Floridylle d'hiver.

Venez profiter de la splendeur hivernale des illuminations et des sons enchanteurs. Pas moins de 20 installations lumineuses, inspirées par la diversité de la nature et conçues par l'équipe créative du Jardin botanique, peuvent être admirées, lors d'une promenade illuminée d'environ 3,5 km au coeur du domaine.

Piet Goddaer a composé toute la musique de cette édition de Floridylle d'hiver et vous plongera dans une expérience musicale sensationnelle. "Cette année, nous avons choisi de travailler avec Piet Goddaer. Il a composé une nouvelle musique spécialement pour cette édition de Floridylle, qui s'accorde parfaitement avec les installations lumineuses et le sentiment que nous voulons créer." explique Pieter Franck, créateur et esprit créatif de Floridylle d'hiver. "L'une des installations est également une expérience immersive, où l'on est complètement immergé dans la lumière, la musique et les parfums."

Pas moins de 18 soirées entre le 10 décembre et le 8 janvier sont consacrées à ce spectacle de lumière féerique. À différents endroits, le visiteur peut prendre un verre ou manger un morceau.

© Plantentuin Meise

Plus d'info: jusqu'au 8 janvier au Jardin botanique de Meise. Le parcours est adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes, le Covid Safe Ticket et le masque buccal sont obligatoires pour profiter en toute sécurité de cet évenement féerique. Les billets sont en vente ici.

