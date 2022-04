Coup d'envoi ce vendredi de la 36e édition du festival floral de Gand! Sous le thème "Mon paradis, mon jardin du monde", l'événement se décline au travers d'expositions, d'ateliers ou encore de balades gourmandes.

Le célèbre tableau "L'Agneau mystique" des frères Van Eyck, présenté à la cathédrale Saint-Bavon, constitue la source d'inspiration du thème de cette édition. Son panneau central montre un jardin médiéval paradisiaque plein de symbolisme, un cadre luxuriant de plantes et de fleurs du monde ! Le thème s'inspire aussi d'une gravure du jardin de l'évêque de Gand, Triest (XVI-XVIIe s.), qui présente un jardin utilitaire et un jardin d'agrément, ainsi que des plantes indigènes et exotiques.

null © Karin Borghouts

"Les possibilités de créer des espaces verts dans les villes sont de plus en plus rares, indiquent les organisateurs. Contrastant avec cet état de fait, les Floralies gantoises offriront, pendant dix jours, un environnement dynamique, vert et florissant, réalisé par le secteur horticole local et international." Une occasion pour les visiteurs de découvrir les nouvelles tendances ainsi que les dernières évolutions en matière de durabilité, de recherche et d'innovation. Mettez tous vos sens en éveil pour (re)découvrir les fleurs et les plantes dans le parc de la Citadelle de Gand, au centre de congrès ICC, au Hall des Floralies ou encore au Jardin botanique. Par ailleurs, la majestueuse demeure de la famille noble d'Hane Steenhuyse, située dans la Veldstraat, sera transformée en véritable paradis floral, de l'escalier et aux pièces environnantes.

null © DR

Des fleurs au menu

Ce festival urbain dédié à l'art floral propose de nombreuses activités connexes. Ainsi, divers restaurants gantois proposent jusqu'au dimanche 8 mai leur propre menu "Floraliën", basé autant que possible sur des produits locaux développés pour l'occasion : ALIX, Pakhuis et Kruidtuin, par exemple, servent un menu dégustation aux saveurs florales, tandis que le restaurant MOKJA organise un week-end pop-up coréen les 30 avril et 1er mai, avec un menu spécial à base de fleurs comestibles et d'herbes sauvages.

null © DR

En outre, du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai, les visiteurs sont invités à un parcours de dégustation florale à travers la ville. Tous les établissements participants seront reconnaissables à un dessin à la fenêtre sur le thème des Floralies 2022. De même, des pâtissiers, chocolatiers, glaciers et des brasseurs proposent des créations uniques à déguster au fil d'un parcours dans la ville.

Floraliën, entrée via l'ICC Gent, 2 Familie Van Rysselberghedreef, Gand. Du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 2022, de 8 à 18 h. Infos : https://floralien.be/fr

Le célèbre tableau "L'Agneau mystique" des frères Van Eyck, présenté à la cathédrale Saint-Bavon, constitue la source d'inspiration du thème de cette édition. Son panneau central montre un jardin médiéval paradisiaque plein de symbolisme, un cadre luxuriant de plantes et de fleurs du monde ! Le thème s'inspire aussi d'une gravure du jardin de l'évêque de Gand, Triest (XVI-XVIIe s.), qui présente un jardin utilitaire et un jardin d'agrément, ainsi que des plantes indigènes et exotiques."Les possibilités de créer des espaces verts dans les villes sont de plus en plus rares, indiquent les organisateurs. Contrastant avec cet état de fait, les Floralies gantoises offriront, pendant dix jours, un environnement dynamique, vert et florissant, réalisé par le secteur horticole local et international." Une occasion pour les visiteurs de découvrir les nouvelles tendances ainsi que les dernières évolutions en matière de durabilité, de recherche et d'innovation. Mettez tous vos sens en éveil pour (re)découvrir les fleurs et les plantes dans le parc de la Citadelle de Gand, au centre de congrès ICC, au Hall des Floralies ou encore au Jardin botanique. Par ailleurs, la majestueuse demeure de la famille noble d'Hane Steenhuyse, située dans la Veldstraat, sera transformée en véritable paradis floral, de l'escalier et aux pièces environnantes.Ce festival urbain dédié à l'art floral propose de nombreuses activités connexes. Ainsi, divers restaurants gantois proposent jusqu'au dimanche 8 mai leur propre menu "Floraliën", basé autant que possible sur des produits locaux développés pour l'occasion : ALIX, Pakhuis et Kruidtuin, par exemple, servent un menu dégustation aux saveurs florales, tandis que le restaurant MOKJA organise un week-end pop-up coréen les 30 avril et 1er mai, avec un menu spécial à base de fleurs comestibles et d'herbes sauvages.En outre, du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai, les visiteurs sont invités à un parcours de dégustation florale à travers la ville. Tous les établissements participants seront reconnaissables à un dessin à la fenêtre sur le thème des Floralies 2022. De même, des pâtissiers, chocolatiers, glaciers et des brasseurs proposent des créations uniques à déguster au fil d'un parcours dans la ville.