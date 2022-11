Aujourd'hui, le long de la voie cyclable transfrontalière, on peut s'offrir des haltes gourmandes et historiques en plus de 30 lieux.

Les paysages qui s'étendent entre Bruges et Sluis ont conservé le souvenir des ports disparus du Zwin, très prospères à l'époque. Ces dernières années, des chercheurs de l'Université de Gand ont sondé les marais et, sur base notamment des os, du pollen et des graines retrouvées, ils ont pu retracer en détail à quoi ressemblait le gar...

Les paysages qui s'étendent entre Bruges et Sluis ont conservé le souvenir des ports disparus du Zwin, très prospères à l'époque. Ces dernières années, des chercheurs de l'Université de Gand ont sondé les marais et, sur base notamment des os, du pollen et des graines retrouvées, ils ont pu retracer en détail à quoi ressemblait le garde-manger typique du Moyen-âge. Fort de ces découvertes, Jeroen Van Vaerenbergh, archéologue de l'alimentation, s'est rendu chez des entrepreneurs locaux et leur a demandé de créer de nouvelles saveurs autour de ces ingrédients oubliés. Aujourd'hui, le long de la voie cyclable transfrontalière, on peut s'offrir des haltes gourmandes et historiques en plus de 30 lieux. Parmi les véritables révélations, citons le gain de paradis, une version plus fruitée du poivre noir. Grâce aux caravanes parcourant la route des épices, cette curiosité a voyagé de la Côte d'Ivoire jusqu'au Zwin. A l'époque, la simple évocation de la "Côte d'Ivoire" était si mythique qu'on situait ce pays dans les parages... du paradis! Parmi les autres ingrédients surprenants, citons le mesteil, une variété mêlée de blé et de froment, que la Boulangerie Philippe travaille dans des pains à l'ancienne, et le gruit, mélange ancestral de plantes qui servait à faire la bière et la cervoise, avant l'usage du houblon, et que le Chocolatier M ajoute à ses pralines. On le retrouve également dans la bière locale Dutch Bargain vendue à Groede. Si vous avez le temps, offrez-vous un déjeuner médiéval à l'Hôtel St. Pol de Knokke.