Voilà mai, l'occasion pour les mamans de se faire gâter! Parfum fleuri, crème de beauté, fards irrésistibles... Voici de quoi les fêter dignement, ou se faire plaisir tout simplement.

1. Une crème anti-âge

La marque belge naturelle Nanko Cosmetics propose une Crème yeux & lèvres pratique et efficace, qui cible rides, poches et cernes (41€). nankoskincare.com

Crème anti-âge Nanko Cosmetics.

Diadermine propose un duo de crèmes anti-âge Lift+ Bio jour & nuit qui lissent, apaisent et nourrissent (14,50€/pièce) - chez Di & Kruidvat

Crème anti-âge Diadermine.

2. Un parfum

L'Eau d'Issey se décline dans une version au voluptueux accord de pivoine, sur des notes de framboise blanche et bois de cèdre. Eau d'Issey Pivoine, Issey Miyake (100€ 50 ml), en parfumerie

Parfum Issey Miyake.

La Vie est Belle se drape dans les effluves d'iris! Mais le jus originel est bien reconnaissable. La Vie est Belle Iris Absolu de Lancôme (130,10€ 50 ml) - en parfumerie

Parfum Lancôme.

3. Du vernis

Bourjois fête 160 ans de make-up joyeux. Amusants, ces flacons de Vernis 1 Seconde rappellent la silhouette de la tour Eiffel! (8,99€/pièce) - e.a. chez Di - bourjois.com

Vernis Bourjois.

4. Une poudre teintée

Imagine-t-on cadeau plus chic que cet objet du désir, signé Hermès? La poudre minérale Bonne Mine H Trio laisse un voile de hâle subtil, à appliquer avec le pinceau Le Précis, Hermès coll. Plein Air (96€ 5 tonalités), boutiques Hermès et hermes.com

Poudre minérale Hermès.

Pinceau Hermès.

5. Une crème hydratante

Moisture Surge, la star des hydratants chez Clinique, se décline pour la belle saison avec un SPF25 et une texture poids plume, au bio-ferment d'Aloe vera, dotée d'un agréable fini transparent (44€ 50 ml), en parfumerie.

Crème hydratante Clinique.

6. Du rouge à lèvres

Ce rouge à lèvres doit sa souplesse et sa tenue à la technologie "Stretch Flex" de Shiseido qui agit comme un maillage ultra confortable sur les lèvres. Technosatin Gel (36€), en parfumerie.

Rouge à lèvres Shiseido.

