Les bactéries qui dégradent nos déchets verts ont besoin d'oxygène pour fonctionner. D'où l'importance d'assurer une certaine aération!

La première règle, pour assurer une bonne dégradation des végétaux dans une compostière, est de ne pas trop charger cette dernière ! Une trop grande accumulation de déchets aura pour conséquence de tasser la matière végétale, empêchant une bonne circulation de l'air, nécessaire aux "bonnes" bactéries. Au-delà d'un mètre de hauteur, il est donc recommandé d'arrêter d'ajouter de la matière organique. D'où l'intérêt de choisir des compostières possédant deux ou, encore mieux, trois compartiments : cela prend certes plus de place, mais cela permet d'avoir un compartiment en cours de remplissage, tandis que le deuxième et le troisième serviront alternativement à la maturation d'un tas de déchets plus ancien.

Dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire de remuer chaque semaine le tas de déchets en cours de maturation, une fois de temps en temps suffit. "Pensez à le retourner minimum deux fois par an, explique Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'Ecole technique horticole de Gembloux. On retourne le tas en commençant par les couches périphériques qui sont peu décomposées. Celles-ci sont placées au coeur du silo vide, puis couvertes avec le reste du compost." De cette manière, 9 à 12 mois plus tard, il est possible de récolter un compost mature, qu'il est important de tamiser. "On retire les végétaux peu ou pas décomposés, ainsi que les gros morceaux qui sont issus du tamisage du compost, qui peuvent être jetés sur le nouveau tas en formation."

Il est par contre important de mélanger régulièrement un tas en cours de remplissage "pour aérer le compost et mélanger les matières en fermentation avec les autres, plus fraîches." C'est même indispensable si vous avez une compostière à un seul compartiment."Il faut alors remuer les déchets une fois par semaine, avec une tige d'aération, en vente en jardinerie."

Reste à ne pas charger votre compost avec n'importe quoi ! Qu'y mettre et dans quelle proportion ? On vous en parle ici.

