Nombreuses ont été ces derniers jours les initiatives pour nous inciter à confectionner nous-mêmes nos masques de protection. La solidarité au sein de la communauté des passionné(e)s de couture fait chaud au coeur !

Notre consoeur La Maison Victor, le plus important magazine dédié à la couture, s'est basé sur le patron officiel diffusé par les autorités belges pour réagir de manière à être certaine de l'efficacité de ces masques faits maison. Il a été complété d'informations complémentaires, comme des conseils pour le choix des tissus etc. Ce patron est désormais disponible et nous avons le plaisir de le partager avec vous. Il suffit de cliquer ici, pour obtenir le pdf.

Vous trouverez plus d'informations sur le site de La Maison Victor.

