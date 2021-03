Traditionnellement, la plantation des pommes de terre débute à la Saint-Joseph, le 19 mars. Obtenir une récolte n'a rien de très compliqué : il est même possible d'en faire pousser sur son balcon ou sa terrasse !

Si la tradition veut que les premières pommes de terre soient plantées à partir de la Saint-Joseph, ce n'est pas qu'une question de superstition... Le 19 mars est en effet une date où le jour dure presque aussi longtemps que la nuit : plus tôt dans l'année, on considère qu'il n'y a pas assez de lumière pour produire une bonne pomme de terre. En sus de journées plus longues, vers la fin mars, la température commence également à se réchauffer, or la pomme de terre craint le froid. L'hiver jouant parfois les prolongations, il convient d'être un minimum prudent avant de mettre les tubercules en terre : pour bien faire, il faut que la température du sol à 5 cm de profondeur s'élève au moins à 10°C. Si ce n'est pas le cas, Saint-Joseph ou pas, attendez que les températures remontent.

La plantation des pommes de terre est assez simple : tout au plus faut-il planter des tubercules germés. Pour ce faire, achetez la variété correspondant à vos goûts, en pensant à vérifier sa précocité : les variétés dites "précoces" se récoltent environ 90 jours après la plantation des tubercules, une fois les fleurs fanées, tandis que les variétés tardives ou de conservation sont récoltées parfois bien au-delà de 120 jours de culture. Pour faire germer les tubercules avant plantation, placez-les dans un local à la lumière mais pas en plein soleil, à une température de +/- 12 °C. Une fois les germes apparus, il convient de ne pas attendre trop longtemps avant de planter, histoire d'éviter que les germes ne deviennent trop longs et ne cassent lors de la mise en terre.

Quel calibre choisir ? Il existe différents calibres de pommes de terre à planter : 28/35 mm, 28/40 mm ou 35/45 mm. Planter un petit calibre donnera une récolte moins abondante, mais avec des pommes de terre plus massives. A l'inverse, planter un calibre plus gros se traduira par un nombre accru de pousses, donc par une récolte plus abondante de tubercules moins gros.

Les tubercules doivent être plantés à 7-10 cm de profondeur, dans une terre préalablement bêchée et ressuyée, c'est-à-dire un sol qui a été mouillé, puis séché. La terre doit s'effriter ou s'émietter facilement sous les doigts. Ne jamais planter dans une terre trempée, surtout en début de saison : les températures un peu fraîches, combinées à une trop grande humidité, risquent de provoquer la pourriture des jeunes pousses. Comptez 35-40 cm entre chaque plant et 50-70cm entre chaque ligne, suivant le calibre planté : un plus gros calibre nécessite davantage d'espace.

Dès qu'environ 70% des plants sortent de terre (on parle de "levée"), il convient d'affiner le sol entre les lignes avec un râteau et de butter sur les plants. Concrètement, cela signifie qu'il faut former une butte de terre autour de chaque tige ou de chaque ligne, jusqu'aux premières feuilles. Cette étape est indispensable pour protéger votre future récolte : une pomme de terre exposée à la lumière verdit et se charge de toxines, devenant impropre à la consommation.

Comme dit plus haut, les variétés précoces se récoltent une fois les fleurs fanées. Les variétés plus tardives peuvent être arrachées dès la floraison, au fur et à mesure des besoins. Les variétés dites "de conservation", quant à elles, doivent être déterrées quand les fanes sont fortement desséchées. Pour leur assurer une meilleure conservation, l'idéal est de faucher les fanes et d'attendre trois semaines avant de récolter les tubercules, ce qui renforce l'épaisseur de leur épiderme. Attention ! Seules les variétés dites "de conservation" peuvent être stockées à long terme : les autres pommes de terre doivent être consommées assez rapidement après récolte.

Ces pommes de terre de conservation doivent être stockées dans un endroit frais, bien sec et totalement obscur. Elles ne peuvent pas être stockées à proximité de fruits et légumes qui libèrent de l'éthylène, comme les pommes et les poires, ce qui provoquerait leur mûrissement et leur détérioration. Rien ne vous empêche par contre de les stocker à proximité d'oignons ou d'échalotes.

Des pommes de terre au balcon, mode d'emploi Le plant de pommes de terre affiche un feuillage bien vert et de jolies fleurs blanches, parfois teintées de rose ou de violet, ce qui fait que certains n'hésitent pas à le cultiver pour obtenir à la fois des pommes de terre et des plantes décoratives, en bac sur un balcon, une terrasse ou dans un petit jardin. L'idéal est alors de prévoir des bacs rehaussables, dont la hauteur peut être augmentée : cela permet d'ajouter de la terre au fur et à mesure de la croissance de la plante et d'obtenir ainsi davantage de tubercules. Ces bacs sont disponibles en jardinerie ou en magasin de bricolage, mais il est aussi possible de les bricoler facilement soi-même (voir ici ou ici). Il existe aussi des sacs de cultures spécialement conçus et encore moins encombrants. Mais toujours faut-il bien veiller à buter la plante et à ne pas exposer les tubercules à la lumière.

Conseils donnés par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'Institut technique horticole de Gembloux.

