Ses images saturées de couleurs et à l'ambiance kitsch ont fait de lui une légende dans le monde de la photographie, mais à 70 ans, le Britannique Martin Parr s'amuse toujours autant. Une étonnante exposition, présentée à la galerie Magnum à Paris jusqu'au 12 novembre, en témoigne, en confrontant son travail à celui de photographes amateurs.

Intitulée "Déjà view" et conçue à partir de l'ouvrage éponyme paru en 2021 chez Textuel, elle propose une conversation ludique entre Martin Parr et les photographies regroupées par "The Anonymous Project", une équipe dirigée par le cinéaste Lee Shulman qui, depuis 2017, collectionne et restaure des diapositives d'amateurs.

"L'exposition montre que la photographie est très démocratique. Ces gens ont pris des photos aussi bonnes que les miennes presque par hasard, mais ils l'ont fait avec l'envie de laisser un témoignage. Et c'est aussi en partie ma motivation", explique Martin Parr à l'AFP.

L'initiative de ce projet insolite revient à Lee Shulman, 49 ans, qui a recueilli, examiné et sélectionné les images les plus marquantes parmi ces diapositives produites en masse à travers le monde entre 1950 et 1980.

Plus de 800.000 diapositives

Pour leur projet commun, ils ont retenu 64 duos de photos, sélectionnées, comme dans un jeu, sans aucune légende. C'est au visiteur de deviner quel est son auteur, Martin Parr ou un amateur.

Baigneurs endormis au soleil, vieillards dansant avec des ballons, gâteaux et assiettes de frites oubliés sur une table... Martin Parr a élevé le quotidien au rang d'art. Et "The Anonymous Project" suit ses traces, parfois plus près qu'il n'y paraît.

"Shulman m'a contacté et m'a présenté ce projet", se souvient Martin Parr. "Il a immédiatement dit oui", réplique fièrement son acolyte.

En cinq ans, Lee Shulman, né à Londres, et son équipe ont examiné près de 800.000 diapositives parmi lesquelles ils ont sélectionné et numérisé environ 25.000 clichés.

"Martin Parr en a plus, donc choisir les siennes a été plus difficile", confie Lee Shulman à l'AFP.

Membre de la célèbre agence Magnum depuis 1994, Martin Parr possède lui-même un fonds d'archives de près de 53.000 images, dont beaucoup sont archivées dans sa fondation basée à Bristol.

Infos: Du vendredi 23 septembre au samedi 12 novembre 2022 - Magnum Gallery, 68 Rue Léon Frot , Paris - Gratuit. Plus d'infos sur www.magnumphotos.com/shop/events/exhibitions/deja-view-magnum-gallery-paris/

