Il est surtout connu pour son " Baiser ". Mais Gustav Klimt, c'est bien plus que cette oeuvre mythique ! Une exposition, à Bruxelles, propose une immersion dans l'art du maître symboliste autrichien grâce aux technologies.

"Celui qui souhaite apprendre quelque chose sur moi doit observer attentivement mes tableaux"... Une citation de l'Autrichien Gustav Klimt (1862-1918) que l'on peut lire au début de l'exposition consacrée à cette figure incontournable de l'art européen. Un homme aux multiples talents, peintre d'allégories, de nus, de paysages, tantôt dessinateur, tantôt décorateur, de bâtiments, de tapisseries, de mosaïques, céramiste ou encore lithographe... Alors que le passage du classicisme à l'art contemporain se fait progressivement dans bien des pays, l'Autriche sera le théâtre d'une véritable cassure. Et Gustav Klimt constituera un acteur majeur de la révolution qui s'opère avec le courant artistique Sécession viennoise, à la toute fin du XIXe siècle.

D'abord un portraitiste

La visite, à la galerie Horta, commence par une ligne du temps et un panel des tableaux de jeunesse de Gustav Klimt. "Car si on le connaît davantage pour ses oeuvres dorées aux décors luxuriants, il est d'abord un portraitiste, un peintre très académique", explique notre guide Michel Duponcelle. "A 13 ans, il a peint le portrait de sa mère avec un réalisme extraordinaire !" Précisons qu'il n'y a de vraies oeuvres exposées ici, uniquement des reproductions accompagnées de panneaux explicatifs. L'objectif de "Klimt, The immersive experience" est de permettre au public de voir le monde à travers les yeux du peintre, de ressentir son art et de lui donner envie d'aller découvrir les oeuvres originales dans les musées.

Expo Klimt. © DR/Olivia Van de Putte

Un film immersif

Au bout d'un couloir doré, aux ornements géométriques chers à Gustav Klimt, nous arrivons dans un grand hall. Sur les murs et au sol, la projection d'un film nous plonge dans l'univers de l'artiste grâce à la numérisation de ses oeuvres. Personnages et paysages chatoyants, mouvements dynamiques, notes apaisantes... Un monde virtuel qui procure un agréable instant d'évasion... On peut d'ailleurs profiter de ce spectacle vidéo depuis des transats. A contempler notamment, la toile "Frise Beethoven" (1902) qui s'anime, comme par magie, au son de la 9e symphonie.

"Le Baiser" décortiqué

Plus loin, une autre salle est consacrée au "Baiser" (1908), l'oeuvre emblématique de Gustav Klimt, conservée au Palais du Belvédère de Vienne. Ce tableau qui appartient au cycle d'or de l'artiste, explore l'utopie amoureuse en montrant un couple enlacé, baigné dans l'ornement. Le visage de l'homme est à peine dévoilé puisque, comme à son habitude, le peintre choisit de mettre en valeur la représentation féminine. Ici, c'est une lecture en relief du "Baiser" qui est proposée aux visiteurs. Original !

Expo Klimt. © DR/Olivia Van de Putte

Une expérience VR

Enfin, une expérience de réalité virtuelle propose de voyager dans la période dorée de l'artiste. Sept scènes ont été sélectionnées pour un spectacle d'une dizaine de minutes. Casque fixé sur les yeux, vous voici carrément à l'intérieur de la peinture, entouré d'éléments et de symboles animés. Une véritable bulle à 360° pour une aventure hors du temps...

"Klimt, The immersive experience." Galerie Horta, 116 rue du Marché aux Herbes, Bruxelles. Du 24/3 au 5/9. Prix : 14,50 € (supplément de 2 € pour l'expérience VR). Infos et réservations :www.expo-klimt.be

