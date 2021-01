La Coccinelle des années 50-60, la Golf des années 70-80 et la toute nouvelle électrique ID.3. Ces trois modèles incontournables de la marque VW ont en commun de refléter une époque, l'évolution de nos mentalités... A découvrir à l'Autoworld.

Pas de traditionnelle Love Bugs Parade pour la Saint-Valentin, cette année, en raison de la crise sanitaire. Mais la Coccinelle sera quand même à la fête! Des exemplaires des années 50-60 seront, en effet, présentés en compagnie de Golf des années 70-80 et de la nouvelle voiture 100 % électrique ID.3. Au travers de ces modèles VW emblématiques, l'exposition "Volkswagen Milestones" entend mettre l'accent sur trois époques de la vie de M. et Mme Tout-le-Monde. "Car cette automobile, dont on ne peut se passer et qui est parfois décriée, n'est que le reflet de l'histoire de notre société. L'arrivée d'une nouvelle génération de véhicules en chasse une autre... pour un temps. Les nouvelles formes de consommation, le changement de nos habitudes, nos prises de conscience, qu'elles soient politiques, économiques ou sociétales, nous font regarder le monde de façon différente", expliquent les organisateurs de l'événement.

Expo VW. © Autoworld

Trois podiums

Durant deux mois, le musée Autoworld consacrera un podium aux premières Coccinelle dont une binocle, une cabrio ou encore une ovale. Un autre sera dédié aux Golf avec, notamment, la première de 1974, une GTi, une cabrio, une diesel et la première 4-portes. Le troisième podium, quant à lui, mettra en scène les trois époques côte à côte autour des trois véhicules iconiques.

Une exposition éducative, à la fois nostalgique et actuelle...

Expo VW. © Autoworld

"Volkswagen Milestones". Autoworld, 11 Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles. Du 29/1 au 28/3. Prix : 12 €. Infos & réservations : 02 736 41 65 www.autoworld.be

