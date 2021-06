Shorts de cycliste, sweats à capuche et baskets défilent désormais sur les podiums... Explorez les collaborations entre maisons de couture, marques de sport et athlètes. Les championnes Elodie Ouédraogo et Olivia Borlée sont les commissaires invitées de cette exposition à Hasselt. Faites-y un sprint !

Figures de proue de l'activewear en Belgique, les athlètes olympiques Elodie Ouédraogo et Olivia Borlée sont les visages de l'exposition "Activewear" et leurs voix accompagnent le visiteur à travers l'audioguide. Tout au long du parcours, les deux créatrices de mode parlent des vêtements qui les intriguent ou encore des aspects techniques et créatifs des modèles présentés. De même, elles sont les protagonistes de "Second Skin, A Virtual Trophy", une oeuvre d'art numérique de l'artiste Frederik Heyman qui a déjà travaillé notamment avec la chanteuse Lady Gaga.

© Ronald Stroops

De 1850 à aujourd'hui

Au programme, une succession de salles thématiques présentant l'influence du streetwear et du sportwear sur l'univers de la mode. Vous y découvrirez des créateurs, des vêtements et accessoires au carrefour des mondes du sport et de la mode, de l'Europe de 1850 à aujourd'hui. Les vêtements de sport se caractérisent par des matières fonctionnelles et techniques, tout aussi appropriées pour les habits du quotidien. "Les créateurs astucieux des années 20 l'avaient déjà compris en transposant le plissé de la jupe de tennis aux vêtements de loisir, les rendant ainsi plus adaptés au mouvement", indiquent les organisateurs de cette exposition qui montre comment les maisons de mode et les designers actuels se servent des textiles innovants de l'univers du sport. Parmi les thèmes phares de "Activewear", la liberté de mouvement et l'activité physique. Un thème illustré par des designers comme Gianni Versace qui a capitalisé sur l'engouement des années 80 pour le fitness et Jane Fonda en affichant des corps musclés dans des modèles aux couleurs vives, moulants et révélateurs.

L'exposition présente, entre autres, des créations de Botter, Thom Browne, Chanel, Christian Dior Couture, Jean Paul Gaultier, Craig Green, Gucci, Lacoste, Missoni, Marc Audibet, Moncler Genius, Azzedine Alaïa, Off-White, Prada, Marine Serre, Raf Simons, Stella McCartney, Walter Van Beirendonck, Louis Vuitton, Virgil Abloh, Y/Project et Yohji Yamamoto.

© Ronald Stroops

Une course aux médailles

Si vous visitez l'exposition avec des enfants, formez une équipe en famille et marchez dans les pas d'Elodie Ouédraogo et Olivia Borlée en collectant un maximum de médailles. Non, non, il ne faut pas faire de sport, mais bien résoudre toutes sortes d'énigmes sur un parcours semé d'obstacles. Alors, êtes-vous capables de collecter dix médailles en un temps record?

"Activewear". Musée de la Mode, 11 Gasthuistraat, Hasselt. Du 6/6 au 30/12. Prix : 8 €. Infos : 011 23 96 21 www.modemuseumhasselt.be

