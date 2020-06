Vous prévoyez de rester en Belgique cet été ? Nos régions renferment de véritables trésors qui ne demandent qu'à être découverts... Alors, enfilez vos bottes et partez à la chasse aux richesses de notre patrimoine wallon ! Totemus lance un réseau de chasses aux trésors à travers la Wallonie, pour promouvoir le tourisme de proximité.

La crise sanitaire en a refroidi certains : partir à l'étranger, prendre l'avion, pas question ! Pourquoi ne pas visiter nos régions et (re)découvrir la Wallonie autrement ? Bastogne, Binche, Wavre, Liège, Hélécine... Toutes ces maisons du Tourisme wallonnes vous réservent une bonne surprise pour cet été : un jeu de piste grandeur nature qui vous emmène à la découverte des richesses du patrimoine wallon !

Elles ont en effet décidé de s'associer à l'équipe liégeoise de Totemus, qui lance le 3 juillet prochain une application de chasse aux trésors connectée. À mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, cette application "permettra aux familles, ou aux petits groupes, de toutes les générations, de vivre gratuitement une expérience originale sur le territoire exceptionnel de la Wallonie !", promet Totemus.

D'autant que plusieurs formules sont possibles : à pied, à vélo ou en voiture. Et pour les amateurs d'activités plus sportives, la plupart des chasses sont aussi prévues pour la course à pied. Bref, une expérience qui allie aventure, sport et culture, avec différents niveaux de balades et mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon.

© Totemus

Comment ça marche ?

Selon le parcours choisi, le touriste est amené à résoudre une série d'énigmes, qui font appel à son sens de l'observation. Il peut tout à fait s'agir de trouver une date au pied d'une statue, de compter le nombre de fenêtres d'un bâtiment, de renseigner le nom d'une rue...

À mesure que les énigmes sont résolues, les chasseurs collectionnent des totems et gagnent des points, appelés "toteez". L'avantage? Outre le fait de (re)découvrir des merveilles du patrimoine wallon et de passer un bon moment en famille, les touristes ne repartent pas les mains vides. Les "toteez" sont échangeables contre des cadeaux auprès de parcs d'attractions, musées, plaines de jeux, restaurants...

© Totemus

Relancer le tourisme de proximité

"Dès la fin mars, nous avons compris que les vacances allaient vraisemblablement se dérouler, pour beaucoup d'entre nous, en Belgique", expose Benjamin Pirson, fondateur de Totemus. "Nous organisons déjà depuis 2 ans des chasses au trésor sous forme d'événements. Mais ces chasses avaient une existence limitée à quelques heures. Nous avons alors eu l'idée de les rendre permanentes, sous forme d'une application. Nous avons rapidement senti un véritable engouement pour ce projet qui permet de donner un coup de boost au tourisme de proximité. Nous avons dès lors bossé comme des fous pour lancer l'application, qui sera disponible le 3 juillet."

Plus d'infos sur totemus.be.

