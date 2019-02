Expérimenter l'art en pleine conscience, pour "se reconnecter à une forme de présence mystérieuse"

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique proposeront à partir du 17 février des visites de pleine conscience. "Le but est de prendre plus de temps pour regarder les oeuvres et pour soi-même", explique Samir Al-Haddad, du service relation presse. C'est la première fois en Europe qu'un tel type d'évènement est organisé de façon régulière.