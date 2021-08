Au fil d'une balade guidée dans le centre historique de la capitale, revivez quelques affaires criminelles qui ont secoué Bruxelles entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Frissons assurés!

Vous aimez les histoires lugubres, sanguinolentes, scrupuleusement fidèles à la réalité? Suivez le guide pour (re)découvrir des faits qui vous en diront beaucoup sur la société bruxelloise aux différentes époques traversées... Le parcours vous emmène notamment, en 1847, à la place Saint-Géry. "Un quartier très pauvre et insalubre à l'époque", explique François, en s'arrêtant devant les Halles pour nous montrer des images anciennes. "Sur cette place, le notaire Evenepoel habitait une des plus riches demeures de Bruxelles. Un soir, son cocher s'étonna de voir la porte d'entrée entrouverte. A l'intérieur, la soeur du notaire et ses deux servantes massacrées à coups de marteau..." Notre guide retrace alors l'enquête autour de cet horrible triple meurtre qui mènera à l'exécution des deux coupables.

Saint Gery, 1867. © brusselsbyfoot.be

Plus loin, dans le quartier du "Coin du Diable", dont il explique la légende urbaine, François raconte le meurtre d'un couple d'agriculteurs pour 50 kg de viande de porc, en 1850. On marque aussi un arrêt, à deux pas de la Grand-Place, devant l'ancien hôtel où le poète Verlaine tira deux balles en direction de son amant Rimbaud, en 1873. Un voyage dans le temps sous un angle original. Le plus : cette visite guidée peut également se faire virtuellement, en temps réel, depuis son canapé !

"Bruxelles, Scène de Crimes". En français, chaque vendredi à 18h et chaque dimanche à 14h. Prix : 17 €. Durée : 2 h. Infos & réservations: www.brusselsbyfoot.be

