Participez à une expérience immersive avec la chanteuse belgo-congolaise Marie Daulne, alias Zap Mama. Objectif: éveiller vos sens, évacuer votre stress, tout simplement vous évader...

Saviez-vous que la pratique du chant et de la respiration stimulent les points énergétiques du corps, réduisent les symptômes du stress et aident ainsi à se sentir bien dans son corps et son esprit ? Zap Mama organise un événement unique "Corps et Esprit", sous la forme d'une expérience musicale participative, collective, relaxante et énergisante! "Une atmosphère où la musique est une médecine et les chansons une transformation", indique l'artiste.

Une session en trois phases

Organisée dans un cadre chaleureux, la séance commence en position assise : Marie Daulne explique les différentes techniques de respiration en utilisant des sons ambiants et naturels. La dynamique sonore va ensuite progressivement augmenter avec différents rythmes qui stimulent le corps. L'artiste solaire entraînera les participants dans un répertoire musical aux influences multiples : ethno-sacrés, latino, afrobeat, etc. A la fin, la positivité sera encouragée par des mantras positifs. Une expérience axée sur la pleine conscience pour amplifier votre énergie et créativité !

Body & Mind. Silversquare North, 4 bld du Roi Albert II, Bruxelles. Ce samedi 18/3 mars, de 14 à 18h. Infos & réservations : www.zapmama.com

Saviez-vous que la pratique du chant et de la respiration stimulent les points énergétiques du corps, réduisent les symptômes du stress et aident ainsi à se sentir bien dans son corps et son esprit ? Zap Mama organise un événement unique "Corps et Esprit", sous la forme d'une expérience musicale participative, collective, relaxante et énergisante! "Une atmosphère où la musique est une médecine et les chansons une transformation", indique l'artiste. Organisée dans un cadre chaleureux, la séance commence en position assise : Marie Daulne explique les différentes techniques de respiration en utilisant des sons ambiants et naturels. La dynamique sonore va ensuite progressivement augmenter avec différents rythmes qui stimulent le corps. L'artiste solaire entraînera les participants dans un répertoire musical aux influences multiples : ethno-sacrés, latino, afrobeat, etc. A la fin, la positivité sera encouragée par des mantras positifs. Une expérience axée sur la pleine conscience pour amplifier votre énergie et créativité !Body & Mind. Silversquare North, 4 bld du Roi Albert II, Bruxelles. Ce samedi 18/3 mars, de 14 à 18h. Infos & réservations : www.zapmama.com