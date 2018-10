Évasion: se ressourcer dans le Valais

Notre périple commence à Val d'Hérens (Eringerdal), une vallée parsemée de hameaux pittoresques et de chalets anciens. Les granges en mélèze dispersées dans les pâtures alpines sont superbes. Ces mayens comme les appellent les Suisses servent à abriter les vaches, les moutons et les bergers qui passent tout l'été dans les alpages. C'est là également que mûrit le fameux fromage des Alpes qui se déguste le plus souvent sous forme de raclette dans le canton du Valais.

