Et si on créait un journal vivant pour et avec nos (petits) enfants

Bayard et Milan vous invitent à un événement unique et éphémère : Le LIVE magazine des enfants. Journalistes, auteurs jeunesse et dessinateurs de BD accompagneront vos enfants sur scène pour imaginer un journal en chair et en os. Ce spectacle est à voir et à vivre en direct, il s'adresse aux enfants entre 7 et 12 ans, et à leurs parents.

Chacun de vos bouts de chou sera invité à vivre - en images, en sons et en mots - une histoire qui formera la base du journal vivant. Au programme : des histoires, des blagues, des expériences, de la musique et pleins de surprises. Mais n'oubliez pas, l'ingrédient clé pour un magazine LIVE réussi : une bonne dose d'imagination et beaucoup d'amusement.

Ce n'est pas tout, après le spectacle, les organisateurs vous invitent à profiter de plaisirs gourmands offerts par la maison Dandoy. Quelques cadeaux seront même distribués aux enfants, mais "chut, c'est un secret !"