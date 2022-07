Cet été, la Ligue Braille vous propose de vivre une expérience unique: une escape room... dans le noir le plus complet! L'association espère, grâce à ce nouveau concept unique et original, sensibiliser les participants au quotidien des personnes aveugles et malvoyantes.

La Ligue Braille a créé un concept inédit, bilingue, et ouvert à tous : l'Escape Room in the Dark. Plongée dans l'obscurité totale, votre équipe devra résoudre des énigmes pour accéder peu à peu à la lumière et pouvoir enfin sortir de cet espace de 25m2. Cette expérience permet à la fois de passer un moment ludique en famille, entre amis ou avec des collègues, et de mieux connaître l'autre dans ses différences.

"Le principe est celui d'une escape room classique mais nous avons corsé le jeu en plongeant les participants dans la pénombre. Heureusement, les joueurs auront à leur disposition quelques objets bien connus des membres de la Ligue Braille. Par exemple, une balance parlante très utile pour effectuer une pesée. Les épreuves font aussi appel aux autres sens que la vue", explique la Ligue Braille.

Dans 8 villes

L'escape game se situe dans une structure mobile, ce qui lui permet de parcourir la Belgique cet été du 4 juillet au 28 août et ainsi de proposer le jeu dans 8 villes. Les sessions dureront 45 minutes et pourront accueillir entre 2 et 5 participants, et cela 7 jours sur 7 de 10h à 18h.

4 au 10 juillet : Bruxelles - Place du Luxembourg

- Place du Luxembourg 11 au 17 juillet : Louvain-la-Neuve - Louvain-la-plage

- Louvain-la-plage 18 au 24 juillet : Durbuy - Anticlinal

- Anticlinal 25 au 31 juillet : Namur - Place d'Armes

- Place d'Armes 1 au 7 août : Louvain - Park de Bruul

- Park de Bruul 8 au 14 août : Gand (à confirmer)

(à confirmer) 15 au 21 août : Hasselt - Quartier Bleu

- Quartier Bleu 22 au 28 août : Knokke-Heist - Helden plein

Informations pratiques Equipes de 2 à 5 joueurs (à partir de 8 ans)

Session de 45 minutes, 7 jours sur 7 de 10h à 18h

Prix unique de 59€ par équipe

Disponible en français et néerlandais

Informations et inscriptions sur www.escaperoominthedark.be

La Ligue Braille a créé un concept inédit, bilingue, et ouvert à tous : l'Escape Room in the Dark. Plongée dans l'obscurité totale, votre équipe devra résoudre des énigmes pour accéder peu à peu à la lumière et pouvoir enfin sortir de cet espace de 25m2. Cette expérience permet à la fois de passer un moment ludique en famille, entre amis ou avec des collègues, et de mieux connaître l'autre dans ses différences. "Le principe est celui d'une escape room classique mais nous avons corsé le jeu en plongeant les participants dans la pénombre. Heureusement, les joueurs auront à leur disposition quelques objets bien connus des membres de la Ligue Braille. Par exemple, une balance parlante très utile pour effectuer une pesée. Les épreuves font aussi appel aux autres sens que la vue", explique la Ligue Braille.L'escape game se situe dans une structure mobile, ce qui lui permet de parcourir la Belgique cet été du 4 juillet au 28 août et ainsi de proposer le jeu dans 8 villes. Les sessions dureront 45 minutes et pourront accueillir entre 2 et 5 participants, et cela 7 jours sur 7 de 10h à 18h.