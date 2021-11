"Blacksad - Détective Privé" est un escape game proposé pour les fans de cette BD espagnole qui met en scène des animaux anthropomorphisés.

À l'origine, Blacksad est une BD espagnole plébiscitée dans le monde entier. Reprenant tous les codes du polar noir hollywoodien, elle met en scène des animaux anthropomorphisés dans l'Amérique des années 40-50. Le héros, John Blacksad, est un chat noir détective privé, aussi charismatique que tourmenté, perpétuellement engoncé dans son imper beige. Mais ici, à Bruxelles, pas question de se contenter de tourner les pages d'un album: il vous est carrément proposé de participer à l'aventure! John Blacksad est en effet accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis... et il vous revient de l'innocenter. Vous voilà enfermé dans le bureau du réel assassin, un mystérieux "Horloger", à la recherche de l'arme du crime mais aussi d'un moyen de vous évader... Attention: vous ne disposez que d'une heure, pas une minute de plus, pour arriver à vos fins. C'est là le point de départ de l'escape game "Blacksad détective privé", proposé par Escape Prod. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du concept, les escape games sont des jeux grandeur nature dans lesquels il convient de s'échapper d'une pièce dans les temps impartis, en résolvant des énigmes ou en débloquant des mécanismes. Pour y parvenir, avec votre équipe de deux à six joueurs, il vous faudra fouiller, réfléchir, communiquer... Avec, dans ce cas-ci, une bonne dose de fou-rires, un joli suspens et un décorum qui nous envoie illico dans le passé outre-Atlantique. Bref, un beau moment entre collègues, amis, ou en famille!