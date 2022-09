La Flandre zélandaise, ses paysages bucoliques, ses longues plages et ses plats de moules, est un avant-goût de paradis sur terre. L'histoire de ses villes fortifiées est moins connue.

1. Groede, la pittoresque

Rien de tel qu'enfourcher un scooter électrique pour admirer le paysage de polders ponctué de saules têtards. La Zélande dans toute sa splendeur. La région est comme qui dirait née de la mer, au départ des marais salants qui se sont formés le long de la côte. C'est le cas notamment de la petite ville de Groede qui tire son nom du vieux néerlandais "groda" ("groeien", grandir). Jacob Cats, homme politique et poète, a oeuvré à l'assèchement de Groede. Il a fait construire des digues et drainer les polders, ce qui lui a valu une statue au pied de l'église sur le Grote Markt. Groede est aujourd'hui un célèbre village d'artistes. Le Markt est constellé de façades pittoresques.Sluis est la seule ville des Pays-Bas à posséder un beffroi, une imposante construction surmontée d'une tour carrée, typique de l'architecture belge et du nord de la France. L'ascension par un escalier très étroit est récompensée par une vue imprenable sur la ville et les environs. De là-haut, on se rend compte de la proximité de la Belgique. Au pied de l'édifice s'étend la ville animée de Sluis. Un sentier bordé d'arbres longe les remparts et les murailles qui témoignent de l'importante activité commerciale de Sluis il y a bien longtemps. En été, la ville se couvre de terrasses. Le Damse Vaart, le canal qui relie Sluis à Bruges, construit à l'initiative de Napoléon, servait autrefois à desservir les villages. Il accueille aujourd'hui les amateurs de canoë. Après la visite du beffroi qui abrite un musée interactif retraçant la riche histoire de Sluis, l'heure est venue de faire une belle balade balisée dans la cité fortifiée. Aardenburg doit son sobriquet de Ville des Grenouilles à l'uniforme vert de sa fanfare créée il y a un siècle environ. La fontaine aux grenouilles, près de la porte de la Westpoort, leur rend hommage. Mais l'histoire d'Aardenburg remonte bien plus loin. La ville la plus ancienne de Zélande rivalise avec Nimègue et Maastricht qui revendiquent le titre de plus vieux établissements des Pays-Bas. Le sol y regorge de vestiges romains. Les nombreuses trouvailles archéologiques, comme les poteries d'Allemagne, du Nord de la France et d'Angleterre, témoignent de l'importance du carrefour commercial qu'était alors Aardenburg. L'église Sint-Baafs a été érigée sur le site d'un camp romain, le castellum. Cette église du Xe siècle a été très endommagée lors de la bataille de l'Escaut pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa reconstruction qui a duré moins de dix ans illustre la devise de la Zélande "Luctor et emergo" (Je lutte pour ne point me noyer). Les tombes décorées, découvertes lors des travaux de reconstruction, sont aujourd'hui exposées dans l'église. Et pour finir en beauté notre périple en Flandre zélandaise occidentale, nous craquons pour une casserole de délicieuses moules de Zélande.