Épiphanie: et si on changeait les codes de la galette de Rois?

Mailys Chavagne Journaliste Web

Vous vous êtes lassé de la recette traditionnelle à base de pâte feuilletée et d'une crème frangipane? Pour revisiter votre galette des Rois, faites preuve d'originalité: forme, parfum, décorations... Tout est possible pour la rendre encore plus savoureuse!

© iStock