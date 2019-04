Ce dimanche 5 mai, la Wallonie et Bruxelles connaîtront la 5ème édition de la Journée de la Rénovation. Cet événement totalement gratuit invite les particuliers à découvrir, avec plus de 30 projets différents, une variété de rénovations, mais aussi à rencontrer les architectes à l'origine de ces projets inspirants.

1. Des rénovations d'architecture d'intérieur

Pour la première fois, des architectes d'intérieur proposeront également la visite de projets de rénovation. Installer des sources de lumière naturelle dans un intérieur intimiste ou encore rendre plus contemporain un appartement du 19ème siècle, voilà des exemples de belles réalisations à visiter en particulier en région Bruxelloise. Une maison de designers d'intérieur attire aussi l'attention par la transformation complète de tous les volumes d'intérieur.

2. Des rénovations durables

De plus en plus les rénovations s'inscrivent dans un esprit plus respectueux de l'environnement. Tant à Liège qu'en Brabant Wallon ou en région bruxelloise, l'écologie est mise à l'honneur. Les intéressés pourront par exemple visiter une rénovation de type écoénergétique d'une maison des années 50 ou bien d'une maison du 19ème siècle, mais aussi une extension en ossature bois avec une isolation en laine de bois et pose d'un plancher en verre.

3. Des rénovations adaptées à un cadre rural

Les amateurs d'anciennes bâtisses ne manqueront pas d'apprécier les rénovations de granges, fermettes ou encore maisons à colombages que propose la Journée de la Rénovation. Le Brabant wallon et la Province de Liège collectionnent quelques belles réalisations dont l'authenticité et le caractère ont été préservés. Par exemple, cette 5ème édition offre notamment l'occasion d'apprécier une transformation complète d'une maison de 1907 en Brabant wallon et de se familiariser avec une rénovation complète avec remise à neuf d'une importante ferme patrimoniale en région liégeoise.

. © Journée de la rénovation

4. Des rénovations urbaines

Le retour en ville n'est plus seulement une tendance mais bien une réalité. Les maîtres d'ouvrage s'efforcent d'optimiser l'espace de leur habitation comme lors de cette transformation d'une maison unifamiliale à découvrir le 5 mai. Un autre exemple est cette maison au coeur de Liège où la rénovation propose une nouvelle connexion des différents espaces intérieurs. A noter également cette rénovation mettant en avant l'aménagement des combles en une chambre et une pièce d'eau où pénètre la lumière naturelle.

5. Des rénovations sans limite

Conserver une façade de caractère tout en modernisant totalement l'intérieur de la maison ? Un choix qui peut se révéler ambitieux mais pas irréalisable comme le démontreront plusieurs architectes le dimanche 5 mai 2019. Cette belle rénovation en site urbain proche de Bruxelles permet de voir une véritable transformatioon faisant place à des appartements de standing. Une autre très belle réalisation concerne un bien situé en Brabant wallon dont la circulation des pièces et l'agencement des volumes ont été complètement revus pour améliorer les perspectives intérieures mais aussi extérieures. Le projet d'une très belle villa à Verviers met également en avant la plus-value d'un travail mené en collaboration avec des artisans.

. © Journée de la rénovation

Comment découvrir ces rénovations ?

Il existe bien d'autres rénovations à visiter reprises sur le site internet de la Journée de la Rénovation. Le particulier peut préparer sa journée de visite en se rendant sur www.journeedelarenovation.be pour y découvrir la totalité des projets. L'inscription au préalable est obligatoire, mais totalement gratuite !

Infos pratiques Dimanche 5 mai, de 10h à 18h, dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Inscription gratuite (mais obligatoire). Liste des projets et inscriptions sur www.journeedelarenovation.be

Source: Journée de la renovation