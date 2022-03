Sculptures flottantes, objets personnels, témoignages, projections... Marchez dans les pas d'Antoine de Saint Exupéry au fil d'une exposition immersive installée sur la planète Bruxelles.

Tout au long du parcours interactif, la voix de Marie de Saint Exupéry, la mère d'Antoine, vous guidera dans le monde poétique de l'écrivain français, disparu en vol au large de Marseilles en 1944. D'emblée, vous voilà parmi des sculptures flottantes dans la nuit de l'espace, créées par l'artiste français Arnaud Nazare-Aga. Magique! Elles illustrent l'histoire du Petit Prince, ce bonhomme aux cheveux d'or venu d'une lointaine planète pour nous parler de nous-mêmes: son amour des couchers de soleil, les baobabs menaçant sa planète, le renard à apprivoiser, le mouton qu'il lui faut dessiner et sa précieuse rose...

La section suivante de l'exposition itinérante s'attarde sur le père du Petit Prince, l'oeuvre la plus traduite au monde, après la Bible! Pionnier de l'aviation, écrivain combattant lors de la Seconde Guerre mondiale, homme amoureux de l'humanité, Antoine de Saint Exupéry a toujours nourri son oeuvre de sa propre vie. "C'est la première fois qu'autant d'objets personnels, photos, manuscrits et dessins sont ainsi rassemblés pour raconter la vie de l'auteur", indiquent les organisateurs de l'événement. "Le visiteur feuillette ce roman vrai dont chaque chapitre est mis en scène pour le plonger au coeur d'une vie et d'une époque, celle des fous volants." A découvrir: des répliques d'avions, des projections de films, des montages audiovisuels, des témoignages de l'écrivain, de sa famille, de ses amis, plusieurs de ses brouillons de brevets d'inventions relatives à l'aviation ou encore une reconstitution de sa "bicyclette volante" imaginée quand il était enfant.

L'univers du Petit Prince. © TEMPORA

Cache-cache et atelier

Plus loin, le monde du Petit Prince et celui de son créateur se rejoignent dans un espace immersif où vous assisterez à un jeu de cache-cache entre les deux protagonistes. "Au milieu d'un décor fabuleux, ils se trouvent, se perdent, se poursuivent dans un show sollicitant toutes les ressources audiovisuelles actuelles." Leurs vies, réelle et rêvée, finissent par se confondre...

En fin de parcours, à vous d'entrer en action! Dans l'atelier interactif du Petit Prince, vous êtes face à des situations issues de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain. Reste à choisir parmi des réflexions, attitudes et réactions, celle dont vous vous sentez le plus proche. Cet espace entend mettre en évidence l'actualité du message de Saint Exupéry. Un caractère intemporel qui apparaît à travers cinq thèmes dans son oeuvre : la responsabilité, la spiritualité, la solidarité, l'amitié et l'humanité. Sorte de voyage initiatique, cette exposition sera, sans nul doute, apprivoisée par les enfants d'hier et d'aujourd'hui...

L'univers du Petit Prince. © TEMPORA

"Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes". Palais 2 de Brussels Expo, 1020 Bruxelles. Jusqu'au 30/6. Prix: 17 €. www.expo-petitprince.com

