Lis, dahlias, et autres glaïeuls peuvent ajouter de belles touches de couleur à votre jardin en été.

La plupart des plantes à bulbe fleurissent au printemps, mais, chez nous, certaines variétés sortent de terre en été, apportant un peu de fraîcheur colorée aux jardins estivaux. La raison en est assez simple: si certaines de ces fleurs (lis, iris...) sont originaires de nos climats tempérés, la plupart (telles que les bégonias, glaïeuls, cannas, dahlias...) proviennent plutôt de régions bien plus chaudes, voire subtropicales. Une petite mise en garde s'impose donc: si vous optez pour des plantes à bulbe d'été, sachez que la plupart devront être hivernées hors gel. C'est-à-dire qu'il vous faudra déterrer à la fourche-bêche les bulbes en octobre-novembre (avant les risques de forte gelée, donc) pour les mettre à l'abri durant la mauvaise saison.Avant de les stocker, vous devrez les secouer pour en retirer un maximum de terre - sans les laver! - avant de couper la partie aérienne 2-3 cm au-dessus du collet. Les bulbes devront ensuite passer l'hiver en milieu obscur, dans une cave ou un garage non chauffé, placés dans une caissette remplie de sciure de bois sèche, qui absorbera le surplus d'humidité tout en empêchant une dessication totale. A la mi-mai, après tout risque de gelée tardive, ils pourront être replantés au jardin. Moyennant cet avertissement, voici quelques conseils pour obtenir de jolies fleurs: plantez vos bulbes à la mi-mai ou en automne (selon que la variété soit rustique ou non), racines vers le bas, dans un trou faisant deux fois leur taille et couvrez de terre fine. En saison, vous pouvez mêler à la terre un engrais pauvre en azote, mais plus riche en phosphore et en potasse, en trois apports: lorsque la tige florale est bien visible, en fin de floraison et une dernière fois avant le début du jaunissement des feuilles. Les plantes ont besoin d'un arrosage par temps très sec, mais sans excès: tout au plus faut-il maintenir le sol humide. Coupez régulièrement les fleurs fanées. Attention: les bulbes d'été sont très prisés des campagnols. Des pièges, répulsifs ou barrières physiques (filets et grillages souterrains ou paniers à bulbe) seront parfois nécessaires pour éviter de gros dégâts!