Bars, restaurants, cinémas, théâtres... Le pass sanitaire est désormais obligatoire dans de nombreux endroits publics. Partout il faudra montrer patte blanche, y compris pour boire un simple café en terrasse.

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à tous les événements ou lieux recevant au moins 50 personnes. Désormais, cette obligation a été étendue à tous lieux publics, quel que soit le nombre de personnes présentes sur place. Mais quels sont les endroits concernés?

Horeca et loisirs

En voyage en France, vous êtes à la recherche d'une activité touristique à faire en famille ou entre amis? Cinéma, établissements de plein air, musées, parcs zoologiques, parcs d'attractions, navires et bateaux de croisière... Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public, est désormais soumis à une nouvelle règle : l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée. Le pass est également obligatoire dans les cafés, bars et restaurants, en salle comme en terrasse.

Commerces

Si ce pass sanitaire n'est pas demandé dans la plupart des magasins, il sera néanmoins exigé dans les grandes surfaces et centres commerciaux de plus de 20 000 m2(sur décision du préfet en raison de ses conditions sanitaires). Le contrôle sera fait à l'entrée du centre commercial, et non au niveau de chaque enseigne dans le centre.

Transports

La plupart des modes de transport, notamment transports en commun (métros, bus, tramways, RER,Transilien et TER), sont exclus de l'application du pass. Néanmoins, il sera exigé avant de monter à bord d'un avion (vols intérieurs), d'un train (TGV, Intercités, trains de nuit) et d'un car interrégional non conventionné, pour les trajets de longue distance.

Lieux de santé

Le pass sanitaire sera demandé aux visiteurs ou aux patients qui se rendent dans les hôpitaux, les maisons de retraites ou les établissements médico-sociaux pour des soins programmés. Le pass ne peut néanmoins pas être demandé en cas d'urgence médicale.

Bas les masques?

Depuis le 9 août 2021, le port du masque n'est plus obligatoire pour les personnes munies du pass sanitaire dans les lieux où il est exigé. Toutefois, l'organisateur, l'exploitant ainsi que le préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire.

